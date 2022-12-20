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Хостинг: что это и для чего он нужен

Полезно знать 20.12.2022 14:39
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20.12.2022 14:39


Хостинг –  это услуги по предоставлению возможности размещения контента сайта на сервере, имеющем постоянный доступ к интернету.  Серверы бывают разных типов, но основная их задача – хранение файлов и доступ к ним. При этом на каждом сервере поддерживается некоторый набор параметров: размер дискового пространства, количество пользователей и т.д.
Существуют два основных вида хостинга: виртуальный и выделенный.
Виртуальный хостинг представляет собой размещение файлов сайта на виртуальном сервере. Выделенный сервер –это вид хостинга, при котором клиенту целиком предоставляется отдельная физическая машина. 
Компания, которая обслуживает, управляет и продает ресурсы для хранения страниц, называется веб-хостинговой компанией. Ее основная задача – обеспечить доступность сайта в Сети.
Сейчас популярно делать сайты на платформе WordPress, при этом хостинговая компания предоставит место для размещения его контента (файлов). Как только сайт запущен, веб хостинги должны быть готовы к размещению файлов.
Зачем клиентам хостинг
В основном, хостинг решает проблему хранения файлов сайта в Сети, возможности редактировать и заменять файлы в любое время. Для управления ресурсами серверахостинговые компании устанавливают и предоставляют специальные панели администрирования со встроенными функциями для управления файлами, доменами, электронной почтой и безопасностью сайтов.
Перечень возможностей стандартного хостинга:
1. Веб-сайты. Файлы веб-сайтов хранятся на хостинге. Через административную панель пользователь может отправлять и редактировать сценарии и внешний вид страницы.
2. Электронная почта. На виртуальном хостинге есть функции для обмена сообщениями, т.е. все сообщения, фильтры электронной почты, контакты и т.д. хранятся на хостинге.
3. Сертификаты безопасности. SSL-сертификаты для веб-сайтов — это специальные файлы, которые устанавливаются на сервере, поэтому хостинг поддерживает SSL-файл и его настройки. SSL-сертификат шифрует персональные данные, передаваемые от пользователя сайта на сервер.
4. Приложения. Каждому приложению требуется место на сервере для хранения файлов, пользовательских данных и мультимедиа.
Виртуальный сервер – VPS
Виртуальных сервер VPS – это когда физический сервер делится на несколько частей, которые предоставляются клиентам как отдельный виртуальный сервер.
По стоимости – самый дешевый. Он представляет собой набор отдельных доменов, которые находятся в определенном месте.
Виртуальный хостинг является наиболее распространенным типом хостинга, и его можно найти практически во всех компаниях.
VPS не имеет ограничений, как в случае с виртуальным хостингом, и каждый может настроить сервер под требования проекта, ведь предоставляется полный root-доступ, что позволяет устанавливать любое программное обеспечение.
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