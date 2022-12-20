Хостинг: что это и для чего он нужен





Хостинг – это услуги по предоставлению возможности размещения контента сайта на сервере, имеющем постоянный доступ к интернету. Серверы бывают разных типов, но основная их задача – хранение файлов и доступ к ним. При этом на каждом сервере поддерживается некоторый набор параметров: размер дискового пространства, количество пользователей и т.д.

Существуют два основных вида хостинга: виртуальный и выделенный.

Виртуальный хостинг представляет собой размещение файлов сайта на виртуальном сервере. Выделенный сервер –это вид хостинга, при котором клиенту целиком предоставляется отдельная физическая машина.

Компания, которая обслуживает, управляет и продает ресурсы для хранения страниц, называется веб-хостинговой компанией. Ее основная задача – обеспечить доступность сайта в Сети.

Сейчас популярно делать сайты на платформе WordPress, при этом хостинговая компания предоставит место для размещения его контента (файлов). Как только сайт запущен, веб хостинги должны быть готовы к размещению файлов.

Зачем клиентам хостинг

В основном, хостинг решает проблему хранения файлов сайта в Сети, возможности редактировать и заменять файлы в любое время. Для управления ресурсами серверахостинговые компании устанавливают и предоставляют специальные панели администрирования со встроенными функциями для управления файлами, доменами, электронной почтой и безопасностью сайтов.

Перечень возможностей стандартного хостинга:

1. Веб-сайты. Файлы веб-сайтов хранятся на хостинге. Через административную панель пользователь может отправлять и редактировать сценарии и внешний вид страницы.

2. Электронная почта. На виртуальном хостинге есть функции для обмена сообщениями, т.е. все сообщения, фильтры электронной почты, контакты и т.д. хранятся на хостинге.

3. Сертификаты безопасности. SSL-сертификаты для веб-сайтов — это специальные файлы, которые устанавливаются на сервере, поэтому хостинг поддерживает SSL-файл и его настройки. SSL-сертификат шифрует персональные данные, передаваемые от пользователя сайта на сервер.

4. Приложения. Каждому приложению требуется место на сервере для хранения файлов, пользовательских данных и мультимедиа.

Виртуальный сервер – VPS

Виртуальных сервер VPS – это когда физический сервер делится на несколько частей, которые предоставляются клиентам как отдельный виртуальный сервер.

По стоимости – самый дешевый. Он представляет собой набор отдельных доменов, которые находятся в определенном месте.

Виртуальный хостинг является наиболее распространенным типом хостинга, и его можно найти практически во всех компаниях.

VPS не имеет ограничений, как в случае с виртуальным хостингом, и каждый может настроить сервер под требования проекта, ведь предоставляется полный root-доступ, что позволяет устанавливать любое программное обеспечение.

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