В нескольких домах в центре Волгограда пропало тепло

Общество 20.12.2022 12:44
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20.12.2022 12:44
Об отсутствии горячей воды и отопления в редакцию сообщили жители девятиэтажного дома № 44 на улице Рокоссовского в Центральном районе Волгограда.
- Диспетчерские службы спят, никто ничего не знает. В квартирах холодно, а батареи еле теплые, мы замерзаем, - сказали жители ИА «Высота 102».
В ООО «Концессии теплоснабжения» сообщили, что по улице Ткачева, 13 обнаружено технологическое нарушение на трубопроводе ГВС малого диаметра.
- Для ликвидации течи потребовалось ограничить подачу горячей воды к ряду близлежащих домов. При этом отапливаются все жилые объекты в штатном режиме, - прояснили проблему в пресс-службе компании. - В данный момент специалисты «Концессий водоснабжения» занимаются восстановлением целостности коммуникаций. По предварительной оценке, ремонтные работы будут завершены сегодня до конца дня.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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