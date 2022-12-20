Банк «Открытие» упростил перечисление зарплаты для предпринимателей





Перечислять сотрудникам зарплату из 1С в «Бизнес-портале» – интернет-банке для малого и среднего бизнеса – стало проще. Также новые полезные функции добавлены для инвестиций и ведения учета онлайн.

Зарплатные ведомости теперь можно отправлять на «Бизнес-портал» напрямую из 1С, документы придут в режиме реального времени. Для этого понадобятся зарплатный проект в банке »Открытие» и бесплатный сервис прямого обмена с банком из 1С – DirectBank. Подключить его можно на «Бизнес-портале», воспользовавшись пошаговой инструкцией. Чтобы перечислять зарплату через 1С DirectBank, необходимо сформировать зарплатную ведомость в 1С и отправить ее в банк. Если потребуется, перед подписанием ведомости в интернет-банке ее можно будет дополнить. Следить за статусом исполнения зарплатной ведомости можно в 1С.

В разделе «Инвестиции» изменилось отображение счетов, теперь деньги сгруппированы по площадкам и валютам: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок и тд. Онлайн можно разместить или вывести средства, посмотреть активы на своих брокерских счетах, заказать брокерский отчет. Доступна также аналитика рынка: свежие новости, дневные обзоры, стратегии, аналитические комментарии, рекомендации и прогнозы от команды «Открытие Research». Любой из отчетов можно бесплатно скачать в PDF.

В разделе «Бухгалтерия» теперь можно подключить и использовать сервисы учета и отчетности для предпринимателей. «Платежи» – бесплатный сервис, который поможет рассчитать и уплатить налоги и взносы по упрощенной системе налогообложения (УСН). А с помощью бесплатного сервиса «Декларации онлайн» клиенты на УСН без сотрудников смогут подавать через «Бизнес-портал» декларации в налоговую.

Сервис «Данные в налоговые органы» позволит всем клиентам «Бизнес-портала» вносить изменения в данные ИП/ООО в Федеральной налоговой службе. ИП могут онлайн изменить ОКВЭД, паспортные данные, гражданство или адрес регистрации; юрлица могут менять ОКВЭД, наименование компании, данные руководителя и адрес регистрации. Подать заявление в ФНС до 28 января 2023 года можно бесплатно.

Эти и другие возможности «Бизнес-портала» доступны на любых устройствах: на компьютере или ноутбуке через bp.open.ru; на смартфоне или планшете iOS/Android через мобильный браузер.