Экономика 20.12.2022 11:30
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20.12.2022 11:30
Банк «Уралсиб» запустил новую программу автокредитования – совместно с официальным дилером Subaru ООО «Санрайз Групп». Кредит в рамках программы предоставляется на новые автомобили Subaru, купленные в «Санрайз Групп»в г. Москве.
Покупатель автомобиля может взять кредит в рамках одного из тарифов с выгодной ставкой:
• Тариф «Subaru Первый» – 1% годовых;
• Тариф «Subaru Рассрочка» – 0,01% годовых.
Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Сумма кредита – от 100 000 до 4 000 000 рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования – 36 и 60 месяцев. Возможно оформление кредитов с остаточным платежом.
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев. Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях банка, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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