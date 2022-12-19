Полезно знать 19.12.2022 19:02
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19.12.2022 19:02
Появление ребенка в семье – процесс волнительный и хлопотный. Для абсолютного большинства родителей важно не только рождение малыша, но и его будущее.
Сегодня становится актуальным вопрос появления младенца в странах, где высокий уровень развития медицины, где перед ребенком будут открыты многие перспективы развития.
Роды в Чили подарят малышу и его родителям шанс на получение гражданства по ускоренной программе в этой живописной и, по мнению многих, безопасной стране.
Почему это выгодно
В Чили четкая организация медицинской помощи на современном уровне, специалисты с большим опытом проведения родов и клинике, и в домашних условиях работают качественно и профессионально.
Человек, родившейся в Чили, по факту рождения имеет паспорт этой страны, что дает ему возможность путешествовать в 174 страны мира без визы, включая ЕС и США.
Рожденный в Чили ребенок – ключ к получению чилийского паспорта и для родителей. Они сначала должны получить вид на жительство, а через два года уже смогут претендовать на гражданство. Интересно, что не только мама с папой, но также братья, сестры, бабушки и дедушки могут рассчитывать на получение паспорта Чили.
Кстати, граждане других стран, получившие паспорт в Чили, могут жить за пределами страны и не платить «Всемирный налог», а будущие потомки получают возможность иметь чилийское гражданство автоматически, по так называемому «праву крови».
Почему стоит обратиться к услугам компании Assispoint
Роды в испаноязычной стране могут стать трудными в плане подготовки, если будущая мама не владеет этим языком. В этом случае лучше довериться специалистам, которые много лет оказывают содействие в вопросах, связанных с выбором клиники и последующим оформлением всех необходимых документов малышу и родственникам. Если вы планируете рожать в Чили, то вам стоит воспользоваться услугами компании Assispoint.
Обращение к Assispoint – это:
• отсутствие недоразумений и языкового барьера;
• прозрачность и надежность при оформлении всех документов;
• помощь в подборе жилья;
• сопровождение во время родов и до появления малыша;
• поддержку по всем моментам, связанным с пребыванием в Чили;
• бронирование перелета в страну и трансфер в аэропорт после окончания поездки.
Обратите внимание на то, что роженице нужно приехать в эту страну минимум за месяц до даты предполагаемых родов, а затем месяц быть в Чили уже после появления на свет ребенка, чтобы своевременно оформить все нужные документы. Вместе со специалистами цель будет достигнута, а результат непременно порадует.
Для справки:
Чили является одним из наиболее развитых государств в Латинской Америке с достаточно стабильной экономикой. Страна вытянута вдоль побережья Тихого океана на многие километры, поэтому климат юга отличается от севера. Здесь живут жизнелюбивые, открытые, гостеприимные люди.
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