



НПФ «Открытие», входящий в группу банка «Открытие», принял решение отказаться от применения мер послабления Банка России по использованию справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 18.02.22 для расчета их текущей стоимости, которыми Фонд воспользовался в начале 2022 года в условиях высокой волатильности финансового рынка.

— Надежность и высокое качество портфеля позволили Фонду не только сохранить средства клиентов, но и приумножить их вопреки негативным тенденциям на рынке. Показатели доходности Фонда по итогам 6 и 9 месяцев текущего года превышали среднерыночные значения. По итогам 11 месяцев 2022 года промежуточная доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ «Открытие», рассчитанная без учета предоставленных Банком России послаблений, составила 6,0% и 8,2% годовых соответственно*, — комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

Высокие результаты управления были достигнуты благодаря высокой доле защитных инструментов в портфеле, высокому кредитному качеству и ликвидности портфеля в целом, а также выбранной аллокации пенсионных средств по типам и срочности. Фонду удалось избежать проблем с блокировкой активов, в портфелях Фонда отсутствуют ценные бумаги, номинированные в валюте иностранных государств. Надежность портфелей Фонда подтверждается прохождением стресс-тестов по методике Банка России. Портфели НПФ «Открытие» регулярно раскрываются на официальном сайте, актуальный перечень активов на 30.11.2022 размещен в блоке «Прочее» в разделе «Раскрытие информации».

Отметим, что по итогам 11 месяцев 2022 г. совокупный объем активов под управлением НПФ «Открытие» составляет 630,4 млрд руб., объем пенсионных накоплений и резервов 560,0 млрд руб. и 70,4 млрд руб. соответственно. Фонд входит в число лидеров рынка по объему активов и объему пенсионных накоплений**.

*Доходность на 30.11.2022 рассчитана согласно указанию Банка России № 4623-У (взвешенная по времени доходность) с применением методики оценки активов (на отчетную дату либо за период расчета) согласно МСФО.

**По данным Банка России на 30.09.2021.