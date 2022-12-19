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Сервис «Ростелекома» обработал более половины звонков Единому оператору газификации

Телеком 19.12.2022 12:57
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19.12.2022 12:57


Цифровой сервис «Ростелекома» обработал более 55,5% звонков, поступивших за год в контакт-центр Единого  оператора ООО «Газпром Газификация». За 12 месяцев было зарегистрировано более 180 тыс. звонков. 
Это первый в России проект дистанционного обслуживания клиентов ресурсоснабжающих предприятий, в котором  виртуальный робот распределяет звонки, заносит их в базу данных и отвечает на вопросы. Решение «Голосовой  помощник»для автоматизации справочных служб и горячих линий на базе технологии искусственного интеллекта  разработал и внедрил «Ростелеком».
— ”Ростелеком“ предлагает бизнесу технологичные и безопасные средства коммуникации. «Голосовой помощник»  — одно из таких решений. Интеллектуальные информационные системы для голосовой коммуникации уже хорошо  зарекомендовали себя в разных сферах. Минимизируя участие оператора в информировании или решении входящих задач пользователей, это решение сокращает затраты на инфраструктуру и ресурсы контакт-центров, — отметил Владимир Волков, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома».
С декабря 2021 года список тем, с которыми пользователи могут обратиться в контакт-центр Единого оператора  газификации, существенно расширился. Сегодня он охватывает 65 направлений, 57 из которых касаются программы догазификации. Количество звонков по сравнению с показателями прошлого года выросло более чем в  четыре раза: в среднем это более 1 тыс. обращений ежедневно, а в отдельные периоды в контакт-центр поступает до 3 тыс. в день. Использование «Голосового помощника» обеспечивает стопроцентный прием и обработку вызовов.
С июля 2022 года контакт-центр также принимает все звонки газораспределительных организаций Ленинградской области. Это позволило апробировать и внедрить новую функцию — информирование заявителей с неподписанными договорами о сроках передачи документов исполнителям и уточнение списка недостающих документов для газификации. Также появилась функция согласования с абонентами времени обхода для  технического обслуживания (ТО) внутридомового газового оборудования, которая помогает значительно сократить время ТО, — сказала Наталия Тарасова, начальник Единого центра предоставления услуг ООО «Газпром газификация».
Технологии оптимизации ресурсной базы, которые применяются в управлении контакт-центром, позволяют операторам полноценно и квалифицированно отвечать на все вопросы. Например, заявители могут записать обращение и, в зависимости от тематики и сложности вопроса,получить исчерпывающую информацию в письменной или устной форме. Совершенствовать клиентский сервис в контакт-центре помогает функция оценки качества обслуживания по 10-балльной шкале. С момента внедрения в апреле 2022 года средняя оценка работы голосового ассистента и полноты ответа составила 9,96 и 9,9 баллов соответственно.
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