Экономика

ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран

Экономика 19.12.2022 11:59
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19.12.2022 11:59


ВТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в иранских риалах. Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц.

Розничные клиенты смогут воспользоваться сервисом перевода средств в Иран в ВТБ Онлайн. Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода (минимум 15000, не более 200000 иранских риалов). Зачисление средств на счет получателя в Иране происходит на следующий рабочий день. Трансграничные переводы доступны как в пользу физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства. 

Клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в интернет-банке или мобильном приложении. Для проведения транзакции в ВТБ Онлайн в разделе «Платежи» нужно выбрать операцию «По реквизитам в валюте» и счет списания, ввести сумму и код банка, указать ФИО или наименование организации, адрес и счет получателя и осуществить перевод. Кроме того, все операции можно провести, обратившись непосредственно в офис банка.

-Для нас трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года. Мы первыми из банков предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд рублей. Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран и, с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма, ожидаем, что они будут востребованы. В следующем году продолжим активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и планируем удвоить их число, – отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Сегодня клиенты ВТБ могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона:

1.    по банковским реквизитам - клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка; 

2.    по карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Получатель должен иметь карту национальной платежной системы в кобренде с ПС «Мир»;

3.    по номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в банк ВТБ (Армения).

Кроме того, ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ.

 

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