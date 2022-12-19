Детский турнир по дзюдо поддержала компания «Сады Придонья»

Спорт 19.12.2022 11:01
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19.12.2022 11:01
18 декабря на площадке клуба «Динамо» прошли командные соревнования по дзюдо среди детей 13-14 лет.
Компания «Сады Придонья» давно поддерживает данный вид спорта в Волгоградской области, построив два зала единоборств под эгидой клуба Pridonie Top Team. Кроме этого Сады Придонья разделяют ценности, заложенные в идее дзюдо: формирование социальной опоры общества, рост и развитие соответствующих навыков у людей, способных постоять за себя и свою семью, ну и конечно стремление к здоровому образу жизни. Поэтому в компании пошли навстречу инициативе президента Федерации по дзюдо Волгоградской области Петра Самохина в честь своего юбилейного года провести и профинансировать детский турнир.
— Это региональные соревнования между командами ребят из Суровикино, Калача-на-Дону, Новоаннинска, Михайловки, Жирновска, Камышина, Ленинска, Волжского в возрасте 13-14 лет. Участников порядка 200 человек, — говорит Петр Самохин. — Популяризируя данный вид спорта на территории региона, мы надеемся привлечь к подобным занятиям как можно больше молодежи.
Общий призовой фонд турнира составил 400 тысяч рублей, плюс к этому победители получили продукцию от компании «Сады Придонья». Проходили соревнования на площадке «Динамо», зал достаточно вместительный до 1000 человек. По словам организаторов, получилось создать для юных дзюдоистов и всех любителей этой дисциплины атмосферу особого праздника. Кроме этого, присутствие почетных гостей, в числе которых глава Федерации дзюдо России С. И. Соловейчик, заместитель губернатора В.В. Бахин, президент компании «Сады Придонья» А.П. Самохин, олимпийские чемпионы Беслан Мудранов и Михаил Пуляев, представители администрации, спортивных организаций и федераций, добавило мероприятию дополнительный вес.
Что касается дальнейших перспектив по турниру на призы компании «Сады Придонья», планируется, что он в течение нескольких лет выйдет на Всероссийский уровень и будет проводиться ежегодно в Волгограде, причем для всех возрастов.
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