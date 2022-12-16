Общество 16.12.2022 20:28
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16.12.2022 20:28
К ликвидации последствий мокрого снега и ледяного дождя готовы дорожные службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства, на территории региона дорожная техника работала непрерывно в течение всего времени снегопада и после его окончания. Для обработки покрытия и ликвидации снежно-ледяных отложений применяются песко-соляная смесь, жидкий противогололедный реагент "НОРДВЭЙ" и антиобледенительный состав «ЭкоТрэк».
14 и 15 декабря на дорогах региона работали 145 КДМ и 54 единицы тяжелой техники, было израсходовано 4618 тонн противогололедных материалов.
Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. При необходимости подрядными организациями могут быть задействованы до 467 единиц дорожной техники, запасы противогололедных материалов составляют 138496 тонн, пояснили в облкомтрансе.
Напомним, ранее синоптики предупредили о гололеде в области 17-18 декабря.
Фото комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
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