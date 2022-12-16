







К ликвидации последствий мокрого снега и ледяного дождя готовы дорожные службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства, на территории региона дорожная техника работала непрерывно в течение всего времени снегопада и после его окончания. Для обработки покрытия и ликвидации снежно-ледяных отложений применяются песко-соляная смесь, жидкий противогололедный реагент "НОРДВЭЙ" и антиобледенительный состав «ЭкоТрэк».





14 и 15 декабря на дорогах региона работали 145 КДМ и 54 единицы тяжелой техники, было израсходовано 4618 тонн противогололедных материалов.





Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. При необходимости подрядными организациями могут быть задействованы до 467 единиц дорожной техники, запасы противогололедных материалов составляют 138496 тонн, пояснили в облкомтрансе.





Напомним, ранее синоптики предупредили о гололеде в области 17-18 декабря.





Фото комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

