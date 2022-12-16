Банк «Открытие» устроил «Новогодний марафон» для клиентов МСБ





С 16 декабря банк «Открытие» запускает акцию «Новогодний марафон» для держателей бизнес-карт. Ее участники смогут выиграть сертификаты маркетплейса «Озон» на сумму до 100 тысяч рублей.

Для участия в акции необходимо совершить покупки по бизнес-карте на общую сумму от 30 тысяч рублей в период с 16 по 22 декабря. Более 100 клиентов, совершивших покупки на наибольшую общую сумму, получат сертификаты Озон номиналом от 1000 до 100 000 рублей.