ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

Экономика 16.12.2022 11:10
0
16.12.2022 11:10
ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через ВТБ.Чаевые по карте «Мир». Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать покупки только в офлайн-магазинах, то теперь ее можно использовать и для оплаты в интернете.
Чтобы оплатить чаевые с помощью Mir Pay, достаточно отсканировать QR-код, затем на странице платежа указать необходимую сумму и нажать на кнопку «Mir Pay». На мобильном Android-устройстве должно быть установлено приложение платежного сервиса (Mir Pay*), к которому клиент может привязать свою карту «Мир».
-В прошлом году мы запустили ВТБ.Чаевые, и за год сервис стал одним из самых востребованных на рынке HoReCa. Им воспользовалось уже свыше 200 тысяч человек. Сначала мы внедрили в него переводы через СБП, потом подключили Yandex.Pay, а теперь одними из первых на рынке интегрировали сервис для бесконтактной оплаты Mir Pay. Новая услуга приобретает особую актуальность на фоне ухода из России зарубежных платежных сервисов для бесконтактной оплаты. Учитывая, что оплата картами «Мир» в России сегодня становится все более актуальной, в перспективе такой способ должен быть высоко востребован самыми разными пользователями услуг и сервисов. Механика перевода через Mir Pay максимально простая и не требует лишних действий, при этом существенно экономит время на благодарность за обслуживание, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
В конце апреля 2022 года в ВТБ.Чаевые стала доступна оплата через СБП, которая не требует ручного ввода данных карты и также позволяет быстро переводить средства. По итогам ноября 2022 года доля переводов через СБП превысила 75%.
В октябре в ВТБ.Чаевых также появилась опция оплаты через сервис Yandex.Pay. Перед операцией пользователю следует убедиться, что его банковская карта привязана к Яндекс-аккаунту. Опция доступна на всех типах устройствах.
Сервис для бесконтактной оплаты чаевых ВТБ.Чаевые появился на российском рынке осенью 2021 года. Через ВТБ.Чаевые можно организовать сбор чаевых индивидуально или для команды. Для подключения приложения надо оставить заявку на сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду».
Банк «Открытие» устроил «Новогодний марафон» для клиентов МСБ16.12.2022 13:15
Экономика 16.12.2022 13:15
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay16.12.2022 13:14
Экономика 16.12.2022 13:14
ПСБ поддержит инициативы «Союза машиностроителей» Волгоградской области16.12.2022 10:59
Экономика 16.12.2022 10:59
ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных16.12.2022 10:03
Экономика 16.12.2022 10:03
Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»15.12.2022 21:45
Экономика 15.12.2022 21:45
Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФ15.12.2022 20:37
Экономика 15.12.2022 20:37
ВТБ: расширение госпрограмм позволит сохранить спрос на ипотеку на несколько лет вперед15.12.2022 19:27
Экономика 15.12.2022 19:27
Сбербанк: Увеличение льготной ставки по ипотеке в РФ взвешенное и поддержит спрос15.12.2022 15:56
Экономика 15.12.2022 15:56
Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка СберБизнес15.12.2022 15:30
Экономика 15.12.2022 15:30
Банк «Открытие»: каждый третий автокредит выдан по госпрограмме15.12.2022 15:25
Экономика 15.12.2022 15:25
ВТБ: число активных пользователей СБП выросло в 6 раз15.12.2022 14:28
Экономика 15.12.2022 14:28
Банк «Открытие» улучшил основное меню интернет-банка для предпринимателей15.12.2022 12:59
Экономика 15.12.2022 12:59
ВОЛМА: рекордный рост ровесника Сталинградской победы15.12.2022 08:46
Экономика 15.12.2022 08:46
«А совесть есть?»: в Волгоградской области дизтопливо за неделю подорожало на рубль14.12.2022 20:22
Экономика 14.12.2022 20:22
Сбер вручил награды лауреатам своей Научной премии14.12.2022 19:23
Экономика 14.12.2022 19:23