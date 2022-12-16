Экономика

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

Экономика 16.12.2022 11:10
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16.12.2022 11:10


ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через ВТБ.Чаевые по карте «Мир». Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать покупки только в офлайн-магазинах, то теперь ее можно использовать и для оплаты в интернете.
 
Чтобы оплатить чаевые с помощью Mir Pay, достаточно отсканировать QR-код, затем на странице платежа указать необходимую сумму и нажать на кнопку «Mir Pay». На мобильном Android-устройстве должно быть установлено приложение платежного сервиса (Mir Pay*), к которому клиент может привязать свою карту «Мир».  
 
-В прошлом году мы запустили ВТБ.Чаевые, и за год сервис стал одним из самых востребованных на рынке HoReCa. Им воспользовалось уже свыше 200 тысяч человек. Сначала мы внедрили в него переводы через СБП, потом подключили Yandex.Pay, а теперь одними из первых на рынке интегрировали сервис для бесконтактной оплаты Mir Pay. Новая услуга приобретает особую актуальность на фоне ухода из России зарубежных платежных сервисов для бесконтактной оплаты. Учитывая, что оплата картами «Мир» в России сегодня становится все более актуальной, в перспективе такой способ должен быть высоко востребован самыми разными пользователями услуг и сервисов. Механика перевода через Mir Pay максимально простая и не требует лишних действий, при этом существенно экономит время на благодарность за обслуживание, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. 

В конце апреля 2022 года в ВТБ.Чаевые стала доступна оплата через СБП, которая не требует ручного ввода данных карты и также позволяет быстро переводить средства. По итогам ноября 2022 года доля переводов через СБП превысила 75%. 

В октябре в ВТБ.Чаевых также появилась опция оплаты через сервис Yandex.Pay. Перед операцией пользователю следует убедиться, что его банковская карта привязана к Яндекс-аккаунту. Опция доступна на всех типах устройствах. 

Сервис для бесконтактной оплаты чаевых ВТБ.Чаевые появился на российском рынке осенью 2021 года. Через ВТБ.Чаевые можно организовать сбор чаевых индивидуально или для команды. Для подключения приложения надо оставить заявку на сайте vtb.tips или установить мобильное приложение «Чаевые на карту по QR-коду».

 

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