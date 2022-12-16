Экономика

ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay

Экономика 16.12.2022 13:14
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16.12.2022 13:14


ПСБ одним из первых в России предоставил малому и среднему бизнесу возможность принимать платежи в интернете через платежный сервис Mir Pay, что открывает предпринимателям больше возможностей для работы с покупателями.
ПСБ отмечает стабильный ежемесячный рост онлайн-платежей в эквайринговой системе банка, что говорит о желании бизнеса развивать дистанционный способ взаимодействия с покупателями, поэтому, ориентируясь на потребности партнеров-предпринимателей, ПСБ продолжает совершенствовать функционал интернет-эквайринга.
Сервис будет интересен  малому и среднему бизнесу, развивающему онлайн-продажи и чьи клиенты ориентированы на совершение покупок в первую очередь со своего смартфона. Новый инструмент не только расширяет для покупателей выбор способов расчета за товар или услугу, но и упрощает сам процесс оплаты, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при проведении платежа через Mir Pay не требуется вручную вводить реквизиты карты при каждой покупке, что также повышает надежность при совершении оплаты на крупные суммы, – сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.
Услуга автоматически и бесплатно предлагается всем клиентам ПСБ, подключившим интернет-эквайринг банка, а также использующим платежную форму ПСБ. Клиент онлайн-магазина, подключенного к эквайрингу ПСБ, совершая покупки с Android-смартфона и расплачиваясь за них картой «Мир», сможет на странице оплаты среди представленных способов выбрать платежный сервис Mir Pay. Система сама переадресует его в приложение Mir Pay, где необходимо будет выбрать загруженную в сервис карту для списания суммы покупки и подтвердить операцию. Поддержка возможности приема платежей обеспечивается в приложении Mir Pay, начиная с версии 1.16.2.341.
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