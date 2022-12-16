Телеком 16.12.2022 11:49
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16.12.2022 11:49
«Ростелеком» продолжает расширять линейку цифровых продуктов для геймеров, в центре которой тариф «Игровой». Компания запустила опцию «Облачные игры GFN.RU» с возможностью посуточной оплаты (75 рублей/сутки). Теперь сам пользователь решает, какой вариант оплаты облачного игрового сервиса ему выгоднее и удобнее. Если он пользуется облачным геймингом не постоянно, то ему экономичнее подключить посуточный тариф.
Опция «Облачные игры GFN.RU» открывает доступ к сервису облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™. Главное преимущество облачных игр заключается в том, что пользователю не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные высокопроизводительные серверы и облачные решения, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку и в режиме реального времени. К тому же сервис оптимизирует игры и графику под конкретного пользователя.
Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение абонентского устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение игровых серверов на территории России, а также сверхскоростные оптические каналы передачи данных, предоставленные компанией «Ростелеком», обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных. Благодаря игровым серверам в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» в Екатеринбурге и Новосибирске все преимущества облачного гейминга также доступны пользователям Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Игровой сервис GFN.RU — эксклюзивный партнер мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений NVIDIA по развитию игрового сервиса GeForce NOW в России и странах СНГ. «Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года, что позволило геймерам запускать самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера, сохраняя при этом преимущества графики GeForce новейшего поколения. Подписчикам доступны такие облачные игры как Genshin Impact, Fortnite, Destiny 2, «Мир Танков» и сотни других.
Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. За это время на базе тарифа выросла целая линейка цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома».
Сегодня в линейке помимо тарифа «Игровой», который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Lesta Games, VK Play и «Фогейм», также входят цифровая витрина «Игровой маркет», облачные игры Nvidia от GFN.RU. Важный этап развития наступил в 2020 году — тарифный план «Игровой» вышел за пределы сети «Ростелекома»: теперь абоненты мобильного оператора Tele2 могут получать крутые бонусы в играх от Lesta Games.
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