Экономика 16.12.2022 10:59
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16.12.2022 10:59
Петр Фрадков, председатель ПСБ, принял участие в заседании регионального совета Волгоградского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».
Петр Фрадков, являясь заместителем председателя ООО «СоюзМаш России», курирует Чувашское и Волгоградское региональные отделения. В своем приветственном обращении к участникам он отметил, что несмотря на все трудности и вызовы, с которыми в этом году столкнулась российская машиностроительная отрасль, региональные подразделения СоюзМаша работали очень активно, справились и продолжают решать важнейшие задачи.
– Достижение высоких экономических показателей и операционной эффективности невозможны, на мой взгляд, без сотрудничества производственных предприятий с административным аппаратом, ключевыми банками, экспертами финансового рынка. Потенциал волгоградского отделения огромный – здесь большая производственная база, много предприятий, – сказал Петр Фрадков.
В ходе совещания участники подвели итоги работы отделения, обсудили планы на следующий год.
– В уходящем году Волгоградское региональное отделение СоюзМаша пополнили новые организации, в том числе крупнейшие машиностроительные предприятия региона и учебные заведения, готовящие для них кадры. Для нас на повестке дня остается приоритетная задача – оказание всесторонней поддержки промышленным предприятиям, входящим в СоюзМаш, для дальнейшего развития и совершенствования наукоемкой оборонной и гражданской продукции, развитие промышленных предприятий, – отметил Председатель ВРО «СоюзМаш» Валерий Серов.
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