Экономика 15.12.2022 19:27
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15.12.2022 19:27
ВТБ считает стратегически важным предложение продлить ипотеку с господдержкой до середины 2024 года, а также расширить условия семейной ипотеки на семьи с двумя детьми до 18 лет. Это позволит поддержать клиентов, планирующих покупку/продажу недвижимости, а также обеспечит устойчивое развитие ипотечного и строительного рынка в долгосрочной перспективе.
-Льготная ипотека сегодня является двигателем всего рынка. В этом году практически каждая вторая сделка проходит именно по госпрограммам, которые важны для заемщиков с учетом низкой ставки и гибких условий. Предложение продлить ипотеку с господдержкой до 1 июля 2024 года под 8% – это стратегический шаг, который определит развитие всего рынка на несколько лет вперед и поможет в решении национальной задачи по вводу нового жилья. Клиенты теперь могут не ограничиваться рамками текущего года в стремлении купить новую квартиру на выгодных условиях, а спокойно планировать расширение жилищных условий для развития своей семьи на будущее. Застройщикам это также даст уверенность, что спрос на жилищные кредиты сохранится в не меньших объемах – а значит можно смело выводить на рынок новые девелоперские проекты, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По оценке ВТБ, в этом году российские банки выдадут порядка 4,6-4,7 трлн рублей ипотеки, а в следующем за счет продления госпрограмм покажут не меньшие результаты. При этом льготные программы могут показать прирост продаж: ипотека с господдержкой – до 1,2 трлн рублей, семейная – до 900 млрд.
Ранее ВТБ предлагал рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой. «Поддержка семей с детьми – важнейший аспект национальных интересов нашей страны. «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения. С 2018 года более 100 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ней. Теперь их число будет неизменно расти, что положительно скажется на социальном развитии всей нашей страны», – добавил Анатолий Печатников.
Со своей стороны, ВТБ будет готов принимать заявки по госпрограмме на новых условиях с 1 января 2023 г., а также расширить условия семейной ипотеки для своих заемщиков, как только постановление Правительства РФ вступит в силу.
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