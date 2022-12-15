Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает волгоградцам сделать зиму ярче





Оператор запускает зимнюю акцию в салонах связи. Компания предлагает клиентам подключить подписку Mixx, выбрав только нужные сервисы, и получить в подарок вкусный горячий напиток. Воспользоваться подпиской может абонент любого мобильного оператора.

Tele2 помогает клиентам сделать зимнее время интереснее и создать праздничное настроение. Так, в розничной сети оператора волгоградцы могут подключить подписку Mixx и настроить ее под личные потребности, а также получить в подарок кофе на свой вкус.

При сборке подписки клиент выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно. Среди выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, VK Музыка, дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно, скидки в популярных магазинах, опции для геймеров, курсы от ведущих образовательных платформ и многое другое.

Оператор позаботился и о тех пользователях, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. В зависимости от объема стоимость составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении Mixx клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской также могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Кофейная станция Mixx с вкусными согревающими напитками будет работать для волгоградцевв салоне Tele2 в торговом центре «Ворошиловский» по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 9Б.

Время работы:

16 декабря, 15:00 – 19:00

17 декабря, 16:00 – 18:00

23 декабря, 15:00 – 19:00

24 декабря, 16:00 – 18:00

30 декабря, 15:00 – 19:00

Подробности акции необходимо уточнять у продавцов в салонах Tele2.

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