Общество

Банк «Открытие»: две трети жителей ЮФО планируют потратить на новогодний стол не более 10 тысяч рублей

Общество 15.12.2022 13:43
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15.12.2022 13:43


66% жителей Южного федерального округа планируют потратить на новогодний стол не более 10 тысяч. Для 81% россиян никакие события 2022 года не поменяли планов по встрече Нового года. 80% собираются праздновать Новый год дома в кругу семьи. В числе самых желанных подарков на новогодние праздники для наших соотечественников остаются деньги. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».
80% опрошенных будут отмечать Новый год дома в кругу семьи (в Сибири 89%, на Урале 72%). Еще 4% собираются отправиться в гости к друзьям, по 1% проведут новогоднюю ночь в кафе и ресторане или в поездке по России. Каждый десятый пока не определился со своими планами.
44% заявили, что не изменили новогодние планы, потому что их не было. Еще 37% намерены отмечать Новый год, как планировали. У 20% новогодние планы изменились: 16% будут праздновать не так, как собирались, еще 4% вообще откажутся от празднования Нового года (в Северо-Западном федеральном округе 6%, на Урале 1%).
37% опрошенных готовы потратить на новогодний стол не более 5 тысяч рублей. Еще 38% собираются уложиться в 5-10 тысяч. На 10-20 тысяч рублей рассчитывают 15% респондентов. 5% планируют раскошелиться более чем на 20 тысяч рублей. 5% не намерены устраивать новогодний стол (на Дальнем Востоке 12%, в Приволжском федеральном округе 2%).
Самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. На втором месте и у мужчин, и у женщин деньги (по 26%). Замыкает тройку лучших новогодних подарков «что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве» (16% женщин и 14% мужчин). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.
46% женщин и 31% мужчин собираются дарить на Новый год близким сладости, 27% женщин и 35% мужчин – деньги. 15% женщин и 19% мужчин подарят парфюм, 9% женщин и 6% мужчин - елочные игрушки. По 5% мужчин и женщин намерены подарить близким символ будущего года- игрушечного или живого кролика (2023-й - год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю). Ничего никому не собираются дарить на Новый год 11% женщин и 18% мужчин.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-14 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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