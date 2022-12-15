Экономика

Банк «Открытие» улучшил основное меню интернет-банка для предпринимателей

Экономика 15.12.2022 12:59
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15.12.2022 12:59


Банк «Открытие» сделал удобнее и компактнее основное меню «Бизнес-портала» — интернет-банка для предпринимателей. Кроме того, появились важные обновления в работе с платежами и счетами.
Теперь меню «Бизнес-портала» занимает меньше места на экране. Пункты, которыми клиенты пользуются чаще всего, расположены выше, а их названия стали проще. Также для удобства клиентов из интернет-банка убрали длинный скролл. 
Кроме того, стал понятнее процесс отзыва платежей. Чтобы отозвать платеж, надо открыть его в ленте операций и нажать кнопку «Отозвать». Статусы платежа выделены цветом и видны в ленте: «В процессе отзыва» или «Отозван». Если платеж уже отправлен или отправляется, отозвать его не получится. В этом случае на экране отобразится подсказка.
Также появилась новая опция для расчетов. Теперь статусы обработки платежей с момента отправки в банк до исполнения можно отслеживать не только в интернет-банке, но и в мобильном приложении для Android.
«Бизнес-портал» подскажет, как работать со счетами если налоговые, таможенные или судебные органы установили по ним ограничения. Как только ограничения появятся, вся информация о них будет доступна в меню. На вкладке «Ограничения» есть памятка «Что такое ограничения по счетам и как их снять?», где содержатся ответы на частые вопросы и примеры. Ее можно скачать в PDF и распечатать. 
За всеми новостями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.

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