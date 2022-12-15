Новогодний шопинг: учимся экономить





До наступления Нового года остается все меньше времени: города украшаются яркими огнями, в окнах видно все больше гирлянд, а в квартирахставят елки и появляется долгожданный запах мандаринов. Начинаются новогодние распродажи, а значит, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать покупать подарки своим близким. Мы собрали для вас 5 простых советов, о том, как сэкономить на новогоднем шопинге.





Сравнивайте цены

Часто бывает, что, зайдя в магазин, ты видишь что-то и влюбляешься. Цена уже не так важна – тебе просто необходима эта вещь. Но вот тут надо выдохнуть, сфотографировать возможную покупку и выйти из магазина. И уже с холодным умом еще несколько раз посмотреть на фотографии, чтобы точно понять, нужна ли тебе эта вещь. Если ты убедился в том, что ты хочешь её подарить, тогда начни интернет-сёрфинг в поисках аналогичных вещей, но в других магазинах. Часто бывает, что в интернет-маркетах можно найти такую же вещь, но стоимостью меньше.





Пользуйтесь кредитной картой

Зачастую перед Новым годом свободных денег для покупки подарков нет, и походы по магазинам начинаются только после получения новогодней премии, а происходит это обычно в последние дни декабря. К тому времени концентрация людей в торговых центрах повышается в несколько раз. Да и многие подарки к тому времени уже разбирают, поэтому выбор становится гораздо меньше. Так покупка подарка из процесса по создания новогоднего настроения превращается в сложную и не самую приятную обязанность.

Отличным выходом из данной ситуации является использование кредитной карты. Это довольно удобные механизм, который позволяет взять в долг у банка, а если вернуть деньги в грейс-период, то и никакие проценты платить будет не надо. К слову, популярность кредитных карт сейчас активно возрастает. Недавно Сбербанк опубликовал статистику, согласно которой количество действующих Кредитных СберКарт к 1 декабря выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Также вырос портфель Кредитных СберКарт – за год он увеличился в 5,6 раз.





- Удобство использования кредитных карт в новогодний период отмечают и эксперты. «В преддверии Нового года Кредитная СберКарта станет настоящим помощником в подготовке к празднику. Особенно это актуально для тех, кто любит заранее готовиться: украшать дом, покупать подарки близким. Тем более, что новогодние распродажи уже начинаются. А благодаря длительному беспроцентному периоду карты задолженность можно будет погасить в наиболее комфортные сроки, – отмечает председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.





Помните про бонусные программы

Многие магазины сегодня предлагают бонусные программы. Это могут быть как накопительные бонусы, которыми можно оплатить часть покупки, так и скидка. В любом случае стоит помнить о такой возможности и пользоваться ей, чтобы сэкономить. Тем более, что в новогодней суете на подарки тратится значительная часть бюджета, а бонусные программа позволяют неплохо сэкономить.





Используйте промокоды

Интернет-магазины часто предлагают промокоды на покупку в тех или иных категориях. Часто мы может про них забыть, и они так и пролежат в личном кабинете пока не закончится их срок годности. Наш совет: прежде чем приступать к новогоднему шопингу, посмотрите, какие промокоды у вас сейчас есть, а также изучите сами товары, на которые распространяется их действие. С одной стороны, это сузит масштаб поиска подарка, с другой – поможет сэкономить.





Дарите совместные подарки