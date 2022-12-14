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МТС получила платиновый статус рейтинга лучших работодателей и открыла вакансии для волгоградцев

Телеком 14.12.2022 13:41
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14.12.2022 13:41


МТС получила платиновый статус рейтинга лучших работодателей России. Эксперты Forbes отдельно отметили многолетний опыт МТС в реализации социальных проектов ― за прошедший год компания провела по всей стране более 500 мероприятий, в рамках которых цифровые сервисы и решения Группы МТС способствуют экологическому, культурному и социально-экономическому развитию общества, в том числе в Волгоградской области. Волгоградцев приглашают стать частью команды компании. 
Экспертное жюри отметило достижения Группы МТС по направлениям «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление» ― МТС продемонстрировала высокий уровень таких HR-показателей как социальный пакет и условия труда, программы экопросвещения и проекты для формирования ответственного потребления, а также вклад программ МТС в устойчивое развитие общества и территорий присутствия.
Мы продолжаем активно развивать передовые цифровые решения для жителей Волгоградской области. Мы объединяем в одну команду людей с разными компетенциями из разных профессиональных областей и из разных сфер бизнеса, каждый из которых может открыть для себя новые возможности. Сейчас мы активно расширяем штат сотрудников и приглашаем специалистов самого разного уровня — от начинающих, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Стать частью команды МТС приглашают как начинающих, так и опытных волгоградцев с возможностью удалённой работы и переезда в крупнейшие города России. В волгоградском филиале компании предлагают вакансии в сфере продаж и взаимодействия с клиентами, а также в направлении развития технической инфраструктуры МТС. 
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
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