Банк «Открытие» запустил кредитную карту для предпринимателей





Кредитную бизнес-карту могут получить действующие клиенты банка «Открытие» из сегмента малого и среднего бизнеса по предодобренному предложению. Максимальный кредитный лимит составляет один миллион рублей, выпуск и обслуживание бесплатны.

Грейс-период по карте достигает 120 дней и распространяется на покупки и снятие наличных в любом банкомате. Пополнить кредитку можно в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров. Также за покупки по карте начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «Строительство и ремонт», «Товары для дома, «Мебель» и 1% в категории «Супермаркеты».