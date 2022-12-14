В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУ

Здравоохранение 14.12.2022 12:28
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14.12.2022 12:28
Неизменное качество, дизайнерский ремонт и уникальное оборудование – в Кировском районе открылось новое подразделение Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России. Поликлиника, оснащенная по самым современным стандартам, находится на улице Кирова, 113.
Новая стоматологическая поликлиника включает в себя терапевтический, ортопедический, хирургический, детский и ортодонтический кабинеты, а также зуботехническую лабораторию, рентгенологический кабинет и централизованное стерилизационное отделение.
Здесь можно получить консультации, как практикующих врачей-стоматологов, так и профессорско-преподавательского состава профильных кафедр университета.
Качество оказываемой пациентам медицинской помощи оценил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
– Самое современное стоматологическое оборудование позволяет оказывать квалифицированную помощь любой сложности, – отметил декан стоматологического факультета ВолгГМУ Дмитрий Михальченко.
В новой стоматологической поликлинике осуществляется полный комплекс ортодонтических услуг для детей и взрослых. Для эстетической и функциональной реабилитации пациентов используется современная съёмная и несъёмная ортодонтическая аппаратура.
– Хирургический кабинет оснащен высокотехнологичным оборудованием для проведения ультразвуковой хирургии и операций по имплантации зубов, – рассказала врач-стоматолог нового подразделения Стоматологического клинико-диагностического центра ВолгГМУ Вера Михайлова.
Самая информативная диагностическая аппаратура установлена и в рентген-кабинете – компьютерные томографы позволяют видеть мельчайшие анатомические особенности и возможные патологические отклонения.
– При разработке проекта новой клиники применены бережливые технологии. Обустроена зона ожидания приема, создана открытая регистратура для безбарьерного общения посетителей с медрегистраторами. Все это нужно чтобы пациенты чувствовали себя здесь комфортно, – подчеркнул ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.
Пациенты уже оценили не только современный интерьер и широкий перечень услуг, но и удачное расположение клиники.
– Аккуратно, чистенько, приятно войти. Это очень хорошо, что нам сделали такой подарок, – наконец-то я дождалась! – поделилась жительница Кировского района Галина Павленко.
Волгоградский государственный медицинский университет успешно оказывает стоматологическую помощь населению региона вот уже более 20 лет. С 2022 года в состав Стоматологического клинико-диагностического центра вошли подразделения в Советском и Кировском районах.
Запись по телефонам 96-67-74, 96-67-72.
Реклама. ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
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