Здравоохранение

В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУ

Здравоохранение 14.12.2022 12:28
0
14.12.2022 12:28



Неизменное качество, дизайнерский ремонт и уникальное оборудование – в Кировском районе открылось новое подразделение Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России. Поликлиника, оснащенная по самым современным стандартам, находится на улице Кирова, 113. 
Новая стоматологическая поликлиника включает в себя терапевтический, ортопедический, хирургический, детский и ортодонтический кабинеты, а также зуботехническую лабораторию, рентгенологический кабинет и централизованное стерилизационное отделение. 
Здесь можно получить консультации, как практикующих врачей-стоматологов, так и профессорско-преподавательского состава профильных кафедр университета. 
Качество оказываемой пациентам медицинской помощи оценил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.   
Самое современное стоматологическое оборудование позволяет оказывать квалифицированную помощь любой сложности, – отметил декан стоматологического факультета ВолгГМУ Дмитрий Михальченко.
В новой стоматологической поликлинике осуществляется полный комплекс ортодонтических услуг для детей и взрослых. Для эстетической и функциональной реабилитации пациентов используется современная съёмная и несъёмная ортодонтическая аппаратура. 



– Хирургический кабинет оснащен высокотехнологичным оборудованием для проведения ультразвуковой хирургии и операций по имплантации зубов, – рассказала врач-стоматолог нового подразделения Стоматологического клинико-диагностического центра ВолгГМУ Вера Михайлова. 



Самая информативная диагностическая аппаратура установлена и в рентген-кабинете – компьютерные томографы  позволяют видеть мельчайшие анатомические особенности и возможные патологические отклонения. 
При разработке проекта новой клиники применены бережливые технологии. Обустроена зона ожидания приема, создана открытая регистратура для безбарьерного общения посетителей с медрегистраторами. Все это нужно чтобы пациенты чувствовали себя здесь комфортно, – подчеркнул ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.  



Пациенты уже оценили не только современный интерьер и широкий перечень услуг, но и удачное расположение клиники.
Аккуратно, чистенько, приятно войти. Это очень хорошо, что нам сделали такой подарок, – наконец-то я дождалась! – поделилась жительница Кировского района Галина Павленко.



Волгоградский государственный медицинский университет успешно оказывает стоматологическую помощь населению региона вот уже более 20 лет. С 2022 года в состав Стоматологического клинико-диагностического центра вошли подразделения в Советском и Кировском районах.
Запись по телефонам 96-67-74, 96-67-72.
Реклама. ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
14.12.2022 11:03
Здравоохранение 14.12.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.12.2022 12:01
Здравоохранение 09.12.2022 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 17:43
Здравоохранение 08.12.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.12.2022 10:17
Здравоохранение 08.12.2022 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.12.2022 09:58
Здравоохранение 07.12.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.12.2022 11:26
Здравоохранение 06.12.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.12.2022 08:47
Здравоохранение 02.12.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.11.2022 17:29
Здравоохранение 28.11.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.11.2022 08:18
Здравоохранение 22.11.2022 08:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.11.2022 15:40
Здравоохранение 17.11.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.11.2022 14:24
Здравоохранение 16.11.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.11.2022 16:48
Здравоохранение 15.11.2022 16:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.11.2022 10:23
Здравоохранение 09.11.2022 10:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2022 14:43
Здравоохранение 15.10.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.10.2022 08:41
Здравоохранение 11.10.2022 08:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:02
«Лежит мертвым капиталом»: жители Веселой Балки в Волгограде устали от мусорной кучиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУСмотреть фотографии
12:22
Нужны дороги и тротуары: в Волгоградской области займутся инфраструктурой КамышинаСмотреть фотографии
11:41
Возили как лампочки и туалеты: в Волгограде накрыли табачных «королей»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
В Волгограде жильцы пятиэтажки полмесяца живут с затопленным подваломСмотреть фотографии
11:03
Новая инфекционная больница откроется в Камышине 19 декабряСмотреть фотографии
10:37
Сбившая двух пешеходов иномарка в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
С аэродрома Волгоградской области поднялись фронтовые бомбардировщикиСмотреть фотографии
09:55
Слесарь из Волгограда перевел мошеннику 1,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:50
«Он сказал: "Мне надо к пацанам"»: подвигу погибшего на СВО волгоградца Ермака Данилина посвятили программу федерального каналаСмотреть фотографии
09:43
Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетовСмотреть фотографии
09:20
Утренний Волгоград встал в 9-балльных пробкахСмотреть фотографии
09:17
Из-за снега и ДТП встали троллейбусы у Дворца спорта в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
Марат Хуснуллин пообещал каток губернатору Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
«Машины уже бьются»: волгоградских водителей призвали к бдительности из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:58
«Снег будет идти целый день»: в Волгограде дорожные службы выехали на расчистку улицСмотреть фотографии
07:44
«Школе-то 50 лет»: в селе Волгоградской области дети замерзают на урокахСмотреть фотографии
21:23
Обновленный Т-34 и улица Дзержинского в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
20:59
На новогодние праздники назначили пять дополнительных поездов Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
20:30
Влетевший в столб кроссовер в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
20:00
Обвиняемого в многомиллионной афере Михаила Калонкина оставили в СИЗОСмотреть фотографии
19:45
«Не дотянули»: комиссия отклонила всех претендентов на реставрацию НЭТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Укушенного обезьяной 7-летнего ребенка взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцев предупредили о гололеде на трассах регионаСмотреть фотографии
17:42
«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»Смотреть фотографии
17:19
Жуткая авария под Волгоградом: «Мазду» разворотило при столкновении со столбомСмотреть фотографии
17:14
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагамиСмотреть фотографии
16:12
«Сработала сигнализация»: самолет рейса Пермь – Волгоград прервал взлет из-за неисправностиСмотреть фотографии
16:06
«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХСмотреть фотографии
 