В Поволжье пенсионеры стали чаще пользоваться Кредитными СберКартами

Экономика 14.12.2022 10:43
0
14.12.2022 10:43
Спрос на Кредитные СберКарты в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 годузначительно увеличился. Так количество действующих кредитных карт от Сбербанка к 1 декабря выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Вырос и портфель Кредитных СберКарт – за год он увеличился в 5,6 раз.
Кредитные СберКарты становятся популярнее у клиентов Сбербанка разных возрастов. В 11 раз чаще Кредитной СберКартой стали пользоваться люди старше 70 лет. В 6,3 раза популярность карты выросла у мужчин 60-69 лет и женщин 55-69 лет. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 21 года, которые пользуются Кредитный СберКартой, выросло в 4,8 раз.
Александр Анащенко, председательПоволжского банка Сбербанка:
«В преддверии Нового года Кредитная СберКарта станет настоящим помощникомв подготовке к празднику. Особенно это актуально для тех, кто любит заранее готовиться: украшать дом, покупать подарки близким. Тем более, что новогодние распродажи уже начинаются. А благодаря длительному беспроцентному периоду карты задолженность можно будет погасить в наиболее комфортные сроки».
Банк «Открытие» запустил кредитную карту для предпринимателей14.12.2022 12:11
Экономика 14.12.2022 12:11
Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов14.12.2022 09:43
Экономика 14.12.2022 09:43
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Retail Finance Awards 202213.12.2022 18:18
Экономика 13.12.2022 18:18
«Открытие Инвестиции» — генеральный партнер Всероссийской олимпиады по обществознанию «Бизнес, инвестиции и предпринимательство»13.12.2022 15:22
Экономика 13.12.2022 15:22
АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА(Ru) со стабильным прогнозом13.12.2022 14:53
Экономика 13.12.2022 14:53
НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза13.12.2022 14:30
Экономика 13.12.2022 14:30
Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке13.12.2022 14:21
Экономика 13.12.2022 14:21
Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто13.12.2022 14:13
Экономика 13.12.2022 14:13
Легче формула — меньше риск последействия13.12.2022 11:31
Экономика 13.12.2022 11:31
Волгоградская область вошла в тройку регионов РФ с самым низким уровнем безработицы13.12.2022 11:22
Экономика 13.12.2022 11:22
«Росгосстрах» вошел в рейтинг лучших работодателей России-2022 по версии Forbes13.12.2022 11:15
Экономика 13.12.2022 11:15
Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской области13.12.2022 10:08
Экономика 13.12.2022 10:08
В Волгоградской области усилился дефицит рабочих, строителей и водителей13.12.2022 08:49
Экономика 13.12.2022 08:49
Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото13.12.2022 08:48
Экономика 13.12.2022 08:48
Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношений12.12.2022 16:23
Экономика 12.12.2022 16:23