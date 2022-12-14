В Поволжье пенсионеры стали чаще пользоваться Кредитными СберКартами





Спрос на Кредитные СберКарты в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 годузначительно увеличился. Так количество действующих кредитных карт от Сбербанка к 1 декабря выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Вырос и портфель Кредитных СберКарт – за год он увеличился в 5,6 раз.

Кредитные СберКарты становятся популярнее у клиентов Сбербанка разных возрастов. В 11 раз чаще Кредитной СберКартой стали пользоваться люди старше 70 лет. В 6,3 раза популярность карты выросла у мужчин 60-69 лет и женщин 55-69 лет. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 21 года, которые пользуются Кредитный СберКартой, выросло в 4,8 раз.





Александр Анащенко, председательПоволжского банка Сбербанка:





«В преддверии Нового года Кредитная СберКарта станет настоящим помощникомв подготовке к празднику. Особенно это актуально для тех, кто любит заранее готовиться: украшать дом, покупать подарки близким. Тем более, что новогодние распродажи уже начинаются. А благодаря длительному беспроцентному периоду карты задолженность можно будет погасить в наиболее комфортные сроки».



