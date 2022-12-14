Экономика

В Поволжье пенсионеры стали чаще пользоваться Кредитными СберКартами

Экономика 14.12.2022 10:43
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14.12.2022 10:43


Спрос на Кредитные СберКарты в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в 2022 годузначительно увеличился. Так количество действующих кредитных карт от Сбербанка к 1 декабря выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Вырос и портфель Кредитных СберКарт – за год он увеличился в 5,6 раз. 
Кредитные СберКарты становятся популярнее у клиентов Сбербанка разных возрастов. В 11 раз чаще Кредитной СберКартой стали пользоваться люди старше 70 лет. В 6,3 раза популярность карты выросла у мужчин 60-69 лет и женщин 55-69 лет. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 21 года, которые пользуются Кредитный СберКартой, выросло в 4,8 раз. 

Александр Анащенко, председательПоволжского банка Сбербанка:

«В преддверии Нового года Кредитная СберКарта станет настоящим помощникомв подготовке к празднику. Особенно это актуально для тех, кто любит заранее готовиться: украшать дом, покупать подарки близким. Тем более, что новогодние распродажи уже начинаются. А благодаря длительному беспроцентному периоду карты задолженность можно будет погасить в наиболее комфортные сроки».

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