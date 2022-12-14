С аэродрома Волгоградской области поднялись фронтовые бомбардировщики









В Волгоградской области начались первые в новом учебном году командирские полёты. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, в течение нескольких дней командиры авиационных подразделений и их заместители выполнят упражнения летной подготовки в дневное и ночное время на фронтовых бомбардировщиках Су-24М.





Основной задачей данных полетов является выработка единой методики обучения летного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки. Пилоты отработают посадку в ночных условиях и условиях слабой видимости, пилотирование на малых и сверхмалых высотах. Кроме того, летчики выполнят посадки самолетов с самостоятельным подбором площадки с воздуха и выполнят задачи групповой слетанности.





Особенностью командирских полетов станет выполнение летчиками парных полетов, показательное взаимодействие экипажей с группой руководства, находящейся на аэродроме, и со всеми подразделениями, обеспечивающими летные смены, подчеркнули в пресс-службе.





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