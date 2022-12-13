Банк «Открытие» стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2022





Победителем ХVI ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации «Креатив года» стала акция банка «Открытие» — 10 000 рублей в подарок за использование карты «120 дней». Кроме того, банк получил еще две награды – в номинации Big Expectations и «Лучший розничный финансовый продукт».

Высшую награду в номинации «Креатив года» получила акция 10 000 рублей в подарок за использование карты «120 дней». Клиенты, оформившие карту и совершившие не менее 10 транзакций на общую сумму от 100 000 рублей в течение 90 дней после ее открытия, получили 10 000 бонусных рублей. Ими сразу можно компенсировать одну или несколько покупок и получить на карту 10 000 рублей. «120 дней» — это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Специальной награды Big Expectations как самый яркий и прорывной продукт удостоен сервис «Семья». Он позволяет объединять членов семьи в общую группу и получать за это бонусы. Максимальное число участников «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи не является клиентом банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получает вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. Новый клиент банка получает 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание «Семьи» можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусных рублей на бонусный счет приглашающему, а также 1500 бонусных рублей приглашенным. Услуга предоставляется бесплатно действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке.

Кроме того, в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» второе место занял продукт «Ставка автомобилиста» — простая и честная услуга снижения процентной ставки без дополнительных условий. При подключении услуги клиенту предоставляется моментальный дисконт к ставке по автокредиту. Продукт занимает первое место в комиссионных доходах банка по направлению автокредитования. Банк «Открытие» входит в тройку ключевых игроков рынка автокредитования и продолжает расширять список выгодных финансовых решений для клиентов-автомобилистов.

Премия Retail Finance Awards — самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Учредитель премии – журнал «Розничные Финансы» – первое в России и СНГ специализированное аналитическое издание, занимающееся исследованием рынка розничных финансов, организатор наиболее значимых отраслевых мероприятий.