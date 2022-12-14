Экономика

Банк Уралсиб – в топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов

Экономика 14.12.2022 09:43
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14.12.2022 09:43



Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших накопительных счетов в рублях в декабре 2022 года, который подготовил портал Выберу.ру. В исследование были включены  выгодные предложения по рублевым накопительным счетам от банков из топ-100 по активам на 01.02.2022 года. 
При ранжировании продуктов эксперты портала брали в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и такие параметры как реальный ежемесячный доход на остаток средств счёта, порядок начисления процентов, включая капитализацию, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счёта, возможность онлайн оформления, надежность и значимость банка на рынке и другие критерии.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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