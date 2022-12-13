Спорт

Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагами

Спорт 13.12.2022 17:14
0
13.12.2022 17:14


Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провел итоговое за 2022 год заседание, на котором заслушал доклад и.о. президента ВФЛА Ирины Приваловой, а также внес ряд рекомендаций для исполнения на 2023 год и предложил новую концепцию работы федерации.
Перед началом заседания глава ПСБ и председатель попечительского совета ВФЛА Петр Фрадков поблагодарил попечителей за работу и внимание к легкой атлетике, а руководство ВФЛА – за активную позицию в вопросах восстановления федерации. 
Важно не останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, что наша работа строится по двум направлениям. С одной стороны, восстановление позиций ВФЛА на международной арене, с другой – поддержание легкой атлетики в нашей стране. Оба направления должны развиваться семимильными шагами. Уходящий год стал для ВФЛА судьбоносным: мы собрали попечительский совет, который ведет продуктивную деятельность, и в целом ВФЛА успешно выполнила условия дорожной карты. Мы рады, что ВФЛА выполняет наши рекомендации по развитию регионов и региональных федераций, улучшению качества соревнований, увеличению количества детских и юношеских стартов и развитию самой федерации в целом, – сказал Петр Фрадков.
Он выразил уверенность в том, что все любители легкой атлетики в России хотят видеть более качественную инфраструктуру, большее количество секторов на стадионах, модернизированных покрытий, увеличенное количество детских школ и высоких результатов спортсменов. Рекомендации попечительского совета помогут ВФЛА создать четкую спортивную вертикаль. При этом, по словам Петра Фрадкова, реализация всех поставленных задач требует правильных управленческих решений. Компетенции должны быть строго разграничены между президиумом и руководством ВФЛА, а решения должны быть экономически оправданы. 
Так, по итогам заседания попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА и легкой атлетики как спорта на срок до 2030 года. Стратегия определит четкие цели и задачи, позволит контролировать ключевые показатели эффективности руководства, сотрудников и отделов ВФЛА, а также будет направлена на внедрение показателей выполнения условий пост восстановления.
Еще одним вопросом, за который проголосовали члены попечительского совета, стало увеличение количества членов президиума за счет привлечения представителей Совета региональных федераций и специалистов в области права, финансов, управления, маркетинга, общественной деятельности и иных профильных для президиума вопросов.
Кроме того, было рекомендовано усилить работу по взаимодействию с региональными федерациями легкой атлетики – членами ВФЛА, в том числе предусмотреть справедливое распределение между региональными федерациями целевых отчислений, получаемых от организаторов азартных игр согласно Федеральным законам.
Другим элементом популяризации легкой атлетики и привлечения дополнительных спонсорских средств рекомендовано проведение коммерческого турнира высокого уровня, аналогичного международному, с приглашением ведущих легкоатлетов и выплатой призовых спортсменам и тренерам.
Каждая рекомендация имеет свои сроки выполнения, которые также утвердили члены попечительского совета. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.12.2022 15:54
Спорт 06.12.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.11.2022 09:23
Спорт 30.11.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.11.2022 21:05
Спорт 28.11.2022 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2022 17:32
Спорт 18.11.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2022 09:51
Спорт 16.11.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2022 15:45
Спорт 13.11.2022 15:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2022 21:37
Спорт 09.11.2022 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2022 11:28
Спорт 07.11.2022 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
04.11.2022 16:11
Спорт 04.11.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2022 14:35
Спорт 02.11.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2022 21:10
Спорт 31.10.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2022 13:48
Спорт 30.10.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 19:29
Спорт 29.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.10.2022 18:48
Спорт 29.10.2022 18:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.10.2022 20:43
Спорт 28.10.2022 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
Токсичные кучки: поля в стройотходах и бетонной жиже обнаружили у строящегося ЖК в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Укушенного обезьяной 7-летнего ребенка взяли под наблюдениеСмотреть фотографии
17:53
Волгоградцев предупредили о гололеде на трассах регионаСмотреть фотографии
17:42
«Вину так и не признал»: в Волгограде ленивого пристава осудили за алиментщиков-«призраков»Смотреть фотографии
17:19
Жуткая авария под Волгоградом: «Мазду» разворотило при столкновении со столбомСмотреть фотографии
17:14
Петр Фрадков: развитие легкой атлетики должно идти семимильными шагамиСмотреть фотографии
16:12
«Сработала сигнализация»: самолет рейса Пермь – Волгоград прервал взлет из-за неисправностиСмотреть фотографии
16:06
«Подрезали крылья»: УФАС запретило московской фирме рассылать волгоградцам двойники квитанций на оплату ЖКХСмотреть фотографии
16:05
Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области превышен на 28%Смотреть фотографии
15:37
Каждый шестой волгоградец тратит свыше 3 тысяч рублей в месяц на чаевыеСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде мать и годовалый ребенок отравились грибамиСмотреть фотографии
15:02
Новогодние мультфильмы с сурдопереводом покажут слабослышащим детям из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:02
«Шуганулся – и давай чудить»: атаковавшая рыбаков енотовидная собака Федор взорвала СетьСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде стартовала сборка новогодних елок: скоро они появятся в ЦПКиО и возле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
14:02
«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призовСмотреть фотографии
13:52
Вдове фронтовика после публикации ИА «Высота 102» вернули отоплениеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде ревнивец угрожал убить свою женщину вилкойСмотреть фотографии
12:34
Цифровое детство: «Ростелеком» выступил партнером областного фестиваля для школьников «Умный город»Смотреть фотографии
12:32
Убийца 23-летнего IT-специалиста попросился домой из СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:27
Мощи священномученика Николая Попова перенесут в Александро-Невский собор ВолгоградаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде обвиняемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 3 апреляСмотреть фотографии
11:36
Одного задержали, второй — умер: в Волгограде спустя четверть века раскрыли жестокое убийствоСмотреть фотографии
11:31
Легче формула — меньше риск последействияСмотреть фотографии
11:22
Волгоградская область вошла в тройку регионов РФ с самым низким уровнем безработицыСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области проиндексируют оклады некоторых сотрудников госучрежденийСмотреть фотографии
10:08
Энергетики опубликовали предновогодний антирейтинг должников Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области фургон влетел в КАМАЗ. Есть погибший: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Главная новогодняя елка Волгограда переедет в ЦПКиОСмотреть фотографии
09:25
В Волжском девятые сутки ищут пропавшую 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
 