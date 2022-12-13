Экономика

Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

Экономика 13.12.2022 14:21
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13.12.2022 14:21


Инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в ВТБ, первыми среди клиентов банковских брокеров получили возможность пополнять счета через Систему быстрых платежей со счета в любом банке.

НАУФОР являлась инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке с помощью PULL - запроса, а также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения 306-х счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП. 

Сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово. 

Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Для того, чтобы в приложении ВТБ Мои Инвестиции пополнить брокерский счет через СБП, нужно зайти на вкладку «Пополнить» и выбрать «С моего счета в другом банке».

- Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения ВТБ Мои Инвестиции, чтобы нашим клиентам были доступны самые передовые технологии. Теперь с помощью СБП наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом, - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

-НАУФОР обладает широкой экспертизой по созданию новых онлайн сервисов на фондовом рынке. Добиваясь законодательных изменений, которые необходимы для создания новых технологических услуг, мы также содействуем развитию конкуренции, от чего всегда выигрывает потребитель,  - прокомментировал Президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Для справки:

Банк ВТБ — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. В России ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые сервисы, и продукты. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - крупнейшая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке, которая объединяет брокеров, дилеров, управляющих, депозитарии, управляющие компании, инвестиционных советников. Членами НАУФОР являются более 440 компаний и индивидуальных предпринимателей. Ассоциация осуществляет свою деятельность на фондовом рынке с 1996 года.

«Национальная система платежных карт» (НСПК) - оператор платежной системы «Мир». Задачи НСПК - обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона.  Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

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