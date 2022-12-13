«Открытие Инвестиции» — генеральный партнер Всероссийской олимпиады по обществознанию «Бизнес, инвестиции и предпринимательство»
Экономика 13.12.2022 15:22
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13.12.2022 15:22
«Открытие Инвестиции» (входит в группу банка «Открытие») выступили генеральным партнером Всероссийской олимпиады по обществознанию для школьников старших классов «Бизнес, инвестиции и предпринимательство», организованной бизнес-школой «Бизнес Фокс». Олимпиада пройдет в онлайн и оффлайн форматах в феврале-марте 2023 года, призовой фонд составляет 1 000 000 рублей.
Олимпиада «Бизнес, инвестиции и предпринимательство» станет одним из самых масштабных мероприятий по повышению финансовой грамотности среди молодежи — ожидается, что в ней примет участие не менее 1 млн старшеклассников.
Цель олимпиады — сформировать интерес у школьников старших классов к предпринимательству, бизнесу и науке. Кроме того, участие в олимпиаде даст ребятам возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ и поможет поступить в лучшие вузы России. В глобальном плане задача этого масштабного проекта — создание кластера молодых талантливых предпринимателей для успешного развития нашей страны в будущем.
С 10 февраля школьники в режиме онлайн примут участие в двух этапах отборочного тура. Основной тур начнется 25 марта и пройдет в оффлайн формате. В рамках основного тура предусмотрено три этапа — «Финансовая грамотность», «Инвестиции» и «Start up (предпринимательство), защита проектов».
В рамках предварительной подготовки к олимпиаде эксперты «Открытие Инвестиции» проведут со старшеклассниками видеоуроки, познакомив ребят с принципами работы фондового рынка. Основой занятий станет программа для начинающих инвесторов «Легкий старт», аккредитованная Ассоциацией развития финансовой грамотности. Созданная на основе передовых авторских методик обучения специалистов «Открытие Инвестиции», программа всего за 8 дней поможет слушателю пройти путь от знакомства с фондовым рынка до приобретения навыков самостоятельной работы с ценными бумагами.
Все участники олимпиады получат сертификат об участии в проекте, а также подарки и фирменный мерч от организаторов и партнёров олимпиады. Призы, среди которых наушники, фитнес-браслет, пауэрбанк и смарт-часы, будут разыграны и на этапе регистрации на конкурс.
Призовой фонд 1 000 000 рублей разделят между собой победители олимпиады в двух категориях — среди 8-9 классов и 9-11 классов. В каждой из категорий участник, занявший первое место, получит 250 000 рублей, приз за второе место составит 150 000 рублей, а за третье — 100 000 рублей.
К участию в олимпиаде «Бизнес, инвестиции и предпринимательство» приглашаются учащиеся 8-11-х классов образовательных учреждений, расположенных на территории Российской Федерации. Регистрация на конкурс открыта до 5 февраля по ссылке https://foxed.pro/olympiada
— Участие в проектах, посвященных повышению финансовой грамотности молодых людей — важная часть нашей стратегии развития. Как один из ведущих брокеров России, мы считаем своим долгом делиться с подрастающим поколением своим богатым опытом работы на рынке акций и знаниями — мы глубоко убеждены, что заложенные в юности навыки управления финансами увеличат и общее благополучие страны. Наши обучающие проекты заслужили высокую оценку профессионального сообщества — например, практикум «Легкий старт» стал лауреатом конкурса Digital Learning 2022 в номинации «Лучшая программа обучения», а программа «Обучение инвестициям» победила в номинации «Лучшая школа для начинающих инвесторов» премии Investment Leaders Forum & Award-2022. Уверен, наши проекты не только вызовут большой интерес у ребят, но и помогут им в борьбе за призовые места, — говорит начальник центра цифрового обучения «Открытие Инвестиции» Павел Смольников.
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