Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто

Экономика 13.12.2022 14:13
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13.12.2022 14:13
«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») расширил программу финансирования склада дилеров, предлагающих адаптационные решения для шасси коммерческих авто. Кредитование предоставляется официальным дилерам автопроизводителей, с которыми заключены дилерские соглашения.
Программа предусматривает приобретение прав требования у автопроизводителей к его официальным партнерам. Дилеры покупают у производителей шасси, которые потом комплектуются надстройками отечественных производителей различных типов адаптаций – от медицинских лабораторий до кранов-манипуляторов.
Лимит финансирования устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Срок кредитования - до двух лет. Для дилерских центров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга - в конце срока. Возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования.
— На долю кастомизированных коммерческих автомобилей традиционно приходится не менее половины всего российского рынка грузовиков. Мы предлагаем уникальный продукт для дилеров, реализующих широкий спектр адаптационных решений для государственных и коммерческих организаций,— отмечает директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева. — Программа позволяет дилерам учитывать запросы клиентов и поставлять необходимую технику на базе шасси с высокой оборачиваемостью транспортных средств и минимальными затратами для себя, поскольку теперь не требуется формировать склад готовых грузовых транспортных средств.
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