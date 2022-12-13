Экономика

Банк «Открытие» расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто

Экономика 13.12.2022 14:13
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13.12.2022 14:13


«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») расширил программу финансирования склада дилеров, предлагающих адаптационные решения для шасси коммерческих авто. Кредитование предоставляется официальным дилерам автопроизводителей, с которыми заключены дилерские соглашения.
Программа предусматривает приобретение прав требования у автопроизводителей к его официальным партнерам. Дилеры покупают у производителей шасси, которые потом комплектуются надстройками отечественных производителей различных типов адаптаций – от медицинских лабораторий до кранов-манипуляторов.
Лимит финансирования устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Срок кредитования - до двух лет. Для дилерских центров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга - в конце срока. Возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования.
На долю кастомизированных коммерческих автомобилей традиционно приходится не менее половины всего российского рынка грузовиков. Мы предлагаем уникальный продукт для дилеров, реализующих широкий спектр адаптационных решений для государственных и коммерческих организаций,— отмечает директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева. — Программа позволяет дилерам учитывать запросы клиентов и поставлять необходимую технику на базе шасси с высокой оборачиваемостью транспортных средств и минимальными затратами для себя, поскольку теперь не требуется формировать склад готовых грузовых транспортных средств.

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