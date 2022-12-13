Общество

Каждый шестой волгоградец тратит свыше 3 тысяч рублей в месяц на чаевые

Общество 13.12.2022 15:37
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13.12.2022 15:37


Большинство жителей Волгоградской области склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины граждан в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).
Чаевые работникам сферы услуг «всегда» или «часто» оставляют две трети респондентов (69%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (64% из числа опрошенных женщин против 52% из числа опрошенных мужчин). Лишь 12% респондентов никогда не оставляют чаевых.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Свыше половины опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (65%), около трети — курьеров (31%) и таксистов (26%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые работникам парикмахерских и салонов красоты (16%), грузчикам / носильщикам (12%), заправщикам на АЗС (9%) и домработницам (7%).
Треть опрошенных (33%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (25%) — как придется, а 21% — в зависимости от суммы счета. Каждый девятый оставляет в пределах 5-10% от счета, каждый десятый — 10-20% от счета. 
Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Две трети участников опроса (66%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (19%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый шестой (15%) — от 3 тыс. рублей в месяц.
Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 37% опрошенных), некачественное оказание услуги (22%) и отсутствие при себе наличных (16%). Каждого восьмого (12%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 7% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.
За последний год более половины респондентов (65%) стали давать чаевые чаще, причем каждый пятый (21%) еще и увеличил размер чаевых.
Четверть опрошенных (26%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый шестой (15%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса свыше трети (38%) уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей.
Большинство опрошенных (57%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (24%) придерживаются противоположной точки зрения.

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