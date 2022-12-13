«Ростелеком» раздает клиентам 2 миллиона призов

Телеком 13.12.2022 14:02
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13.12.2022 14:02
«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Генератор подарков»для своих клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.
Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.
«Ростелеком» приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKOMilano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».
Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года.Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании – достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru.Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе «Бонус».
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