



МТС создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома «Простоквашино». Теперь взрослые и дети с нарушениями слуха из Волгограда в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино ‒ кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

— В России свыше миллиона слабослышащих детей, часть из них живет в Волгоградской области. Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям, ― отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

— Слово «вместе» ― основа миссии «Союзмультфильма»: это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для Глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты, ― отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео по ссылке , а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».



