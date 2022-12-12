Волжский абразивный завод по итогам форума вышел на новый уровень партнерских отношений





Крупнейший производитель абразивного инструмента и единственный производитель карбида кремния в России – Волжский абразивный завод – по итогам форума «Пром-энерго-Volga-2022», прошедшего в Волгограде в конце ноября, налаживает сотрудничество с новыми и укрепляет взаимодействие с давними партнерами. В частности, сообщает ИА «Высота 102», волжский производитель уверенно утверждается на рынке благодаря продукции, способной заменить импортные аналоги. Вопросами импортозамещения на абразивном заводе планомерно занимаются более 20 лет.





По словам начальника управления маркетинга и продаж ОАО «Волжский абразивный завод» Сергея Германа, в ходе трехдневной выставки на стадионе «Волгоград Арена», командой предприятия были проведены десятки деловых встреч.





Так, в частности, состоялось общение с делегациями Волгоградского металлургического комбината «Красный Октябрь», ОАО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента», Волгоградским филиалом АО «Северсталь канаты». Партнерам были продемонстрированы показатели развития завода и его новые достижения – инновационные продукты, с которыми предприятие будет и дальше покорять российский рынок.

Одно из таких предложений – круги для зубошлифования с применением специального спеченного микрокристаллического корунда. Данная продукция позволяет существенно увеличить время работы круга между правками и снизить расход правящего инструмента. Также волжанами разработаны ноу-хау и в направлениях, касающихся шлифовки торцов пружин и валков для вальцешлифования на прокатном стане. Данная разработка позволяет достичь высокоточных размеров.





– Раньше все эти направления уверенно держали в своих руках только импортные поставщики, – говорит Сергей Герман. – Однако специалистами нашего предприятия был достигнут необходимый уровень качества. Больше того, сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что в ряде случаев превосходим зарубежные аналоги по качественным показателям. При этом наши ценовые предложения значительно интереснее с точки зрения выгоды потенциальным партнерам.

На сегодня ОАО «ВАЗ» выпускает абразивный инструмент на керамической и бакелитовой связках (отрезные и зачистные круги ), а также на гибкой основе (круги лепестковые торцевые, ленты бесконечные, диски шлифовальные, изделия самозакрепляющиеся на Velcro основе, сетка и губки абразивные).





В рамках форума «Пром-энерго-Volga-2022» на стенде ОАО «ВАЗ» была представлена огнеупорная продукция из карбида кремния. Так, в частности, гости могли ознакомиться с карбидокремниевыми изделиями на нитридной связке, применяемыми в алюминиевой промышленности, котлостроении, футеровке печей мусоросжигательных заводов, а также с карбидокремниевыми изделиями на оксидной связке, использующимися в печах обжига керамики, фарфора и фаянса, электроизоляторов. Особый интерес публики вызвали образцы износостойкой керамики с высоким содержанием оксида алюминия производства компании CUMI. Такая керамика применяется в футеровке различных агрегатов цементной, сталеплавильной, горнодобывающей и других отраслях промышленности в целях защиты оборудования от износа.





Отметим, что продукция, выпускаемая в Волгоградской области Волжским абразивным заводом, востребована в автомобильной, авиационной промышленностях и металлургии. А экономически не самое непростое для всей страны время на предприятии с 60-летним опытом работы оценивают как внезапно открывшееся окно возможностей. И состоявшийся в Волгограде форум «Пром-энерго-Volga-2022» этот тезис только подтвердил, открыв для предприятия новые перспективы. По словам Сергея Германа, уже в ближайшее время ОАО «Волжский абразивный завод» зайдет со своей продукцией в крупные торговые сети. Ведь пользоваться продукцией предприятия могут не только промышленники, но и рядовые потребители. Завод выпускает товары, необходимые для для строительства, отделки и благоустройства дома, дачи, сада.

– Уже намечены конкретные шаги по продвижению нашей продукции в торговых сетях, – рассказал Сергей Герман. – Для бытовых нужд мы производим отрезной инструмент, зачистные круги, круги из шлифовальной шкурки, шлифовальные бобины и листы. Эта продукция широко используется в быту и не только. Надеемся, что теперь география наших поставок расширится, количество партнеров увеличится.





На Волжском абразивном заводе уверены, что сотрудничество с сетевиками и присутствие на полках магазинов волгоградской продукции будет выгодно всем сторонам. Если говорить о партнерах, то через непродолжительное время они наверняка отметят увеличение объемов продаж и повышение лояльности покупателей.

Напомним, что на сегодня на абразивном заводе в городе Волжском Волгоградской области трудится более 1800 человек. На предприятии осуществляется собственная подготовка специалистов. Здесь по-прежнему практикуется опыт «выращивания» кадров с привлечением опытных сотрудников завода, которые передают свои производственные знания молодому поколению. При всем этом, подчеркнем, к новым кадрам на абразивном заводе присматриваются еще со студенческой скамьи. Встречи с молодыми людьми в волгоградских вузах, а также непосредственно во время экскурсий на заводе, нередко перетекают в будущем в годы плодотворной совместной работы. Сейчас средний возраст руководящего состава ОАО «Волжский абразивный завод» не превышает 40-45 лет.