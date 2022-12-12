Общество 12.12.2022 15:24
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12.12.2022 15:24
Волгоградский отель «Старт» признан победителем Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший отель эконом класса». Награждение состоялось в конце ноября в Москве. В конкурсе участвовали более 400 отелей из 35 регионов России.
«Старт» позиционируется как отель для активных и позитивных путешественников. И последние действительно чаще всего отдают предпочтение этому отделю. Прежде всего – благодаря его месторасположению и потрясающим видам, открывающимся из номеров на Волгу.
– Путешествие по Волгограду и Волгоградской области начинается именно с нас. Первые встречи, знакомства и впечатления ждут гостей региона уже в нашем отеле, - так говорят сотрудники «Старта».
«Старт» расположен в тихом микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда. Это всего в 20 минутах до центра города на общественном транспорте. Те, кто путешествует на машине, доберутся до Аллеи Героев или набережной всего за 10 минут. К слову, отель предлагает автопутешественникам услуги охраняемой стоянки.
Все 99 номеров, начиная с эконом- и заканчивая премиум-классом с изумительным видом на легендарную реку Волгу, оснащены сплит-системами, цифровым TV и беспроводным интернетом.
Если кто-то пожелает провести вечер с близким человеком за чашкой кофе, вкусным обедом или ужином, можно воспользоваться услугами кафе. В уютной обстановке и благодаря внимательному обслуживанию вы наверняка прекрасно скоротаете время. Для любителей посиделок в Сети – услуги интернета бесплатные. А в банкетном можно провести корпоратив или свадьбу с выездной регистрацией. Для деловых встреч в отеле готовы предложить услуги конференцзала.
Добавим, что в 2022 году в «Старте» состоялась полномасштабная реконструкция. Здание гостиницы приняло более современный вид, благоустроены территория новой парковки. В планах - обустройство парковой зоны.
Справка. Организатором Премии выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ при поддержке Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза туриндустрии. Уполномоченный партнер Национальной гостиничной премии - журнал "Отель".
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