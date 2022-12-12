Экономика

Банк «Открытие» зачислит торговую выручку в день проведения платежа

Экономика 12.12.2022 14:21
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12.12.2022 14:21


Банк «Открытие» запустил сервис ускоренных возмещений по операциям эквайринга. Теперь предприниматели смогут получать торговую выручку от безналичных расчетов до трех раз в день без ограничения по сумме перечислений.
Сервис позволит клиентам банка «Открытие» – индивидуальным предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса ускорить время поступления выручки по эквайрингу на свои счета. Для этого не нужно проводить дополнительную настройку оборудования. Денежные средства будут зачисляться в автоматическом режиме утром, днем и вечером.
 — Банк «Открытие» продолжает вводить новые удобные сервисы для пользователей эквайринга, — отметил Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие».Теперь с нашим эквайрингом можно еще более эффективно управлять бизнесом, проводя операции по счету, не дожидаясь следующего дня. Ускоренное перечисление стало дальнейшим этапом развития инфраструктуры приема безналичных платежей, которую банк активно развивает последний год.
Для настройки сервиса необходимо обратиться к персональному менеджеру или в контактный центр банка «Открытие». Подключить сервис ускоренных возмещений могут как новые, так и действующие клиенты.

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