Экономика

Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для бизнес-клиентов, работающих с юанями

Экономика 12.12.2022 14:16
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12.12.2022 14:16


Банк Уралсиб запустил акцию «НИ ХАО» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих расчеты в китайских юанях. В акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты, открывшие первые расчетные счета в китайских юанях в период проведения акции с 12.12.2022 по 30.04.2023 года включительно. 
Участники акции «НИ ХАО» получат льготные тарифы в юанях, которые будут действовать в течение трех месяцев со дня подключения акции: 
• Открытие расчетного счета в китайских юанях – бесплатно; 
• Расчетно-кассовое обслуживание при покупке/продаже безналичной иностранной валюты (Китайский юань) за счет денежных средств в российских рублях на счете клиента по курсу банка – не взимается комиссия за проведение конверсионной операции; 
• Конвертация китайский юань/российский рубль по специальному курсу от банка; 
• Сниженная комиссия:  
– по валютному контролю: 0,1% от суммы операции+ НДС, но не менее 750 руб. и не более 60 000 руб. + НДС.
– за валютные переводы  в валюте Китайский юань 0,1% от суммы , но не менее 50 USDи не более 150 USD
Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
Акция «НИ ХАО»  применяется для клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которые являются резидентами в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и заключается в применении к клиентам специальных тарифов. Специальные тарифы применяются в течение 3 (трех) календарных месяцев со дня подключения Акции к счетам и услугам в валюте Китайский юань для новых и действующих клиентов при условии открытия расчетного счета в валюте Китайский юань в период проведения Акции.  При условии отсутствия заявления Клиента о переходе на другой пакет услуг до истечения установленного срока применения специальных тарифов, Банк в одностороннем порядке по истечении 3 (трех) месяцев со дня подключения Акции автоматически переводит Клиентов на обслуживание в рамках действующих стандартных тарифов. Акция подключается в день открытия счета в валюте Китайский юань. Акция не распространяется на счета в валюте Китайский юань, открытые до момента начала действия Акции. 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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