Сбербанк сделал бесплатным светофор риска

Экономика 12.12.2022 12:30
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12.12.2022 12:30
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут бесплатно проверить уровень риска блокировки по 115-ФЗ. Бесплатный светофор риска блокировки добавлен в интерфейс личного кабинета интернет-банка СберБизнес и открыт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Цвета светофора сигнализируют об уровне риска. Зелёный (низкий уровень риска) означает, что с бизнесом всё в порядке. Жёлтый (средний уровень риска) — у банка могут возникнуть вопросы к операциям по счёту клиента. Красный (высокий уровень риска) — есть негативные факторы, стоит обратиться в банк, чтобы уточнить детали и исправить ситуацию. Уровень риска рассчитывается по внутренней методике Сбера и учитывает оценку Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день.
- Вопросы комплаенс актуальны для любого бизнеса. 115-ФЗ требует от банков применять меры внутреннего контроля. Мы в Сбере понимаем, что часто клиенты совершают ошибки из-за элементарной невнимательности или неосведомлённости, а не из злого умысла. И поэтому уже несколько лет мы развиваем бесплатные обучающие материалы и сервисы для бизнеса. Если мы видим отклонения, то сразу направляем рекомендации о том, как исправить ситуацию. Более того, мы сделали бесплатным для клиентов светофор риска блокировки, который позволяет предпринимателю самостоятельно контролировать уровень риска своего бизнеса, - комментирует Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.
В образовательном разделе «Как избежать ограничения операций по счёту» на сайте Сбербанка собраны инструкции, статьи и онлайн-курсы по работе с возможными рисками.
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