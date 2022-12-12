РУСАЛ получил премию «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе

Экономика 12.12.2022 11:54
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12.12.2022 11:54
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, получил премию в номинации «Дебют года» на XX Российском облигационном конгрессе.
Награда была присуждена за первое в истории российского рынка размещение облигаций, номинированных в юанях. Успешный опыт РУСАЛа открыл дорогу другим эмитентам и стал ориентиром для компаний, которые планируют размещать облигации в юанях в России.
Два облигационных выпуска РУСАЛ в этом году стали первыми доступными широкому кругу инвесторов юаневыми бондами в России. При этом размещение было отмечено более чем четырехкратной переподпиской, что говорит о большом спросе со стороны инвестиционного сообщества на подобные инструменты.
-Для нас заимствования в юанях являются логичным инструментом привлечения в силу наших исторически прочных торговых связей с Китаем. Локальный рынок заимствований в юанях ликвиден, предлагает привлекательные ставки для первоклассных заемщиков. На наш взгляд, популярность заимствований именно в этой валюте среди российских эмитентов будет только расти, – сказал директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.
Первые биржевые облигации РУСАЛа, номинированные в юанях, были зарегистрированы 15 июля 2022 года. Ставка купона составила 3,9%, объем выпуска – 4 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составила 1 000 китайских юаней.
Всего в 2022 году РУСАЛ осуществил три подобных биржевых выпуска общим объемом 10 млрд юаней.
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
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