Экономика 09.12.2022 16:12
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09.12.2022 16:12
Сбербанк не видит снижения спроса от девелоперов на проектное финансирование для строительства жилья. Данный сегмент занимает 16% в общем портфеле корпоративного кредитования в банке, и эта доля продолжает расти, рассказал заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли».
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Если за 10 месяцев прошлого года к нам поступило 1720 заявок на проектное финансирование, то за такой же период этого года мы получили 1930 заявок. Поэтому говорить о снижении спроса со стороны застройщиков или привлекательности новых проектов не приходится. Сегодня темпы прироста кредитного портфеля в Сбербанке составляют 100 млрд рублей в месяц или 3 млрд рублей в день. Кроме того, стоит отметить, что отрасль жилищного строительства продолжает оставаться устойчивой: 98% застройщиков в состоянии обслуживать свой кредит без раскрытия эскроу-счетов».
Важной остается тема поддержки регионов в части строительства жилья. Одним из инструментов такой поддержки сегодня являются инфраструктурные облигации. Сбербанк считает, что при расширении списка участников выпуска облигаций можно будет запустить региональный рынок с новой силой.
Участники дискуссии поддержали Сбербанк, а заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что уже есть поручения от правительства РФ расширить список участников, допущенных к выпуску.
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