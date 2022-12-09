В билайн стартовала новогодняя акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром»

Телеком 09.12.2022 17:28
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09.12.2022 17:28
В интернет-магазине и розничной сети мобильного билайна началась акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром». Участие в ней принимают такие бренды смартфонов, как Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo. Акция продлится до 11 января.
В специальный комплект входит одна из 20 моделей смартфонов, участвующих в акции, а также услуги связи и аксессуар. Выгода такого комплекта может составить до 5 тыс. рублей — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона. В перечне представлены модели брендов Tecno, Xiaomi, realme, Infinix и Oppo.
Одной из популярных моделей акции является модель Tecno Pova 4 Pro с 256 Гб на борту. Емкость батареи составляет 6000 мАч. Здесь установлен 6.7” AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц. Оптимальные размеры и улучшенное качество изображения отлично подходят для комфортного просмотра видео и фильмов в высоком разрешении, а также дают возможность оценить продвинутую графику в современных мобильных играх. В Tecno Pova 4 Pro установлен мощный процессор Helio G99, а объем оперативной памяти можно увеличить с помощью виртуальной памяти до +5 ГБ. Это позволяет выполнять несколько задач одновременно, приложения работают плавно и без зависаний.
Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу — beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/v-komplekte-vygodnee
Акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром» действует с 1 декабря 2022 года по 11 января 2023 года.
Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.
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