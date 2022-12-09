«Ростелеком» стал «платиновым» работодателем по версии Forbes

Телеком 09.12.2022 14:16
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09.12.2022 14:16
«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2022 году по версии издания Forbes, поднявшись за год из категории «золото» в «платину». Рейтинг учитывает интеграцию целей устойчивого развития (ESG) в деятельность компании, фиксирует соответствие лучшим корпоративным практикам и оценивает с точки зрения привлекательности работодателя для сотрудников. Таким образом итоговая оценка в 2022 году составлялась на основе метрик по трем группам: «Сотрудники и общество» (вес — 50%), «Экология» (40%) и «Корпоративное управление» (10%). По сумме всех показателей «Ростелеком» вошел в группу «платиновых» лидеров, которая объединяет самых привлекательных работодателей.
«Ростелеком» вносит немалый вклад в устойчивое развитие страны. Это неотъемлемая часть стратегии компании, в рамках которой экономические, экологические и социальные цели и задачи интегрируются в ключевые процессы и корпоративную систему принятия решений. Такой подход отвечает ценностям компании, которые включают развитие, человечность, простоту и технологичность. Поэтому компания последовательно заботится о рациональном использовании природных ресурсов, содействует технологическому прогрессу и инновационному развитию отрасли и страны в целом, а также много лет реализует собственные социальные программы, направленные на создание равных цифровых условий для всего населения страны. Таким образом «Ростелеком» создает долговременную стоимость в экономике, экологии и социальной сфере для современников и будущих поколений.
Выстроенная система корпоративного управления в «Ростелекоме» соответствует стандартам лучшей международной и российской практики: трехуровневая модель корпоративного управления демонстрирует эффективность, обеспечивает три линии защиты сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования и нацелена на снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить.
Как один из крупнейших работодателей России, «Ростелеком» предоставляет сотрудникам комфортные условия труда, в том числе комбинированный режим работы, а также создает возможности для развития и самореализации. В компании действуют программы мотивации и развития персонала, дополнительное медицинское страхование, сервис телемедицины, пенсионные и жилищные программы, которые нацелены на поддержание сотен тысяч человек на территории всей России. Масштабная система непрерывного обучения обеспечивает востребованными навыками сотрудников разных возрастов и с самым разным опытом, а цифровые курсы и практикумы позволяют реализовать профессиональный потенциал сотрудников в любой точке страны. Особое внимание «Ростелеком» уделяет поддержки молодых специалистов, запуская программы карьерного развития молодежи. Внутри компании в каждом регионе работают молодежные советы, начинающим профессионалам доступна система наставничества и молодежная менторская программа.
Компания также поддерживает социальные инициативы сотрудников: корпоративные волонтерские программы ежегодно вовлекают тысячи участников и дают людям возможность проявить свои лучшие личностные качества.
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