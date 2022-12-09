Экономика

ВТБ: в ноябре спрос жителей ЮФО на автокредиты вырос более чем на 20%

Экономика 09.12.2022 12:15
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09.12.2022 12:15


По итогам ноября  ВТБ  в ЮФО выдал  автокредитов на 590,4 млн рублей. Показатель превысил результаты октября на 22%.

Всего с начала года жители округа оформили в банке займы на приобретение транспортных средств на сумму   5,6 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств в округе стали Краснодарский Край (2,6), Ростовская область (1,7)   и Волгоградская область (989 млн).

В целом по стране за январь –ноябрь текущего года банк выдал свыше 47,5 тысячи кредитов на общую сумму 57 млрд рублей. В последний месяц осени физические лица оформили более 5,8 тысячи кредитных договоров почти на 6 млрд рублей, что превысило результат октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6% и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

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