Гигабит в секунду: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету волгоградского производителя агрохимии
Телеком 09.12.2022 10:31
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09.12.2022 10:31
«Ростелеком» подключил к оптическому интернету ООО «Волга Индастри», которое специализируется на производстве агрохимических продуктов. Теперь сотрудники волгоградского предприятия используют защищенный цифровой канал, который обеспечивает стабильную скорость соединения 1 Гбит/с.
— Гигабитный интернет значительно повысил эффективность работы нашего предприятия. Устойчивая связь позволяет бесперебойно работать со специализированными онлайн-площадками и сервисами, оперативно связываться с партнерами, решать текущие производственные вопросы. Специалисты "Ростелекома" вдумчиво подошли к выполнению задания. Мы довольны и качеством работ, и полученным результатом, — рассказал Андрей Барышников, главный энергетик ООО «Волга Индастри».
«Интернет для бизнеса» обеспечивает высокую скорость доступа к сети и стабильность связи, благодаря чему появляется возможность одновременно работать с облачными сервисами, пользоваться корпоративной почтой, управлять базами данных и CRM-системами, передавать большой объем информации. Подключаемый канал связи защищен от перегрузок и DDоS-атак.
— Высокоскоростной интернет стал необходимым атрибутом жизнедеятельности современного предприятия. "Ростелеком” предлагает бизнесу надежную сетевую инфраструктуру широкополосного доступа, масштабируемые цифровые решения вне зависимости от размера компании. Наши специалисты учитывают все пожелания потребителя, особенности его деятельности, технические условия выполнения задания для качественного и оперативного решения поставленной задачи, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» предлагает для бизнеса широкий набор цифровых продуктов, среди которых наиболее востребованы «Мобильная связь для бизнеса» (MVNO), сервисы, «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Wi-Fi для бизнеса», «Интерактивное ТВ для бизнеса» и другие. В Волгоградской области уже более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений выбрали национального провайдера в качестве цифрового партнера.
О предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону 8 800 200 3000.
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