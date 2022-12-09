Экономика 09.12.2022 09:41
0
09.12.2022 09:41
ВТБ второй год подряд вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes «Лучшие работодатели России». Банк получил платиновый статус по двум метрикам оценки – «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление», а в категории «Экология» – золотой.
Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях.
Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил:
«Мы понимаем, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников. Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны».
Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверьё моё» признан инновацией года09.12.2022 13:11
Экономика 09.12.2022 13:11
ВТБ: в ноябре спрос жителей ЮФО на автокредиты вырос более чем на 20%09.12.2022 12:15
Экономика 09.12.2022 12:15
Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев составила 33,4 млрд рублей09.12.2022 12:06
Экономика 09.12.2022 12:06
Огурцы в Волгограде стали в 1,5 раза дороже бананов08.12.2022 19:34
Экономика 08.12.2022 19:34
Усовершенствованные сервисы банка «Открытие» позволят корпоративным клиентам автоматизировать управление финансовыми потоками08.12.2022 18:38
Экономика 08.12.2022 18:38
Сбербанк вновь стал лучшим работодателем по версии Forbes08.12.2022 14:08
Экономика 08.12.2022 14:08
Чистая прибыль Сбербанка в ноябре увеличилась на 22,7%08.12.2022 14:02
Экономика 08.12.2022 14:02
Жители Волгограда смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис08.12.2022 12:48
Экономика 08.12.2022 12:48
Дизтопливо в Волгоградской области дорожает вторую неделю подряд08.12.2022 12:46
Экономика 08.12.2022 12:46
ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья08.12.2022 09:38
Экономика 08.12.2022 09:38
«Росгосстрах»: спрос на простые полисы каско для машин с пробегом вырос с января в 5 раз08.12.2022 09:33
Экономика 08.12.2022 09:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» запускает производство гранулированного хлористого калия08.12.2022 09:24
Экономика 08.12.2022 09:24
«Открытие Авто»: в ноябре рынок вернулся к росту, но его реальную динамику скрывает параллельный импорт07.12.2022 19:40
Экономика 07.12.2022 19:40
Клиент банка «Открытие» выиграла престижный международный конкурс проектов женщин-предпринимателей07.12.2022 17:11
Экономика 07.12.2022 17:11
Банк Уралсиб – в топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными07.12.2022 16:29
Экономика 07.12.2022 16:29