



ВТБ второй год подряд вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes «Лучшие работодатели России». Банк получил платиновый статус по двум метрикам оценки – «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление», а в категории «Экология» – золотой.





Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях.





Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил: