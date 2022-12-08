Усовершенствованные сервисы банка «Открытие» позволят корпоративным клиентам автоматизировать управление финансовыми потоками
Экономика 08.12.2022 18:38
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08.12.2022 18:38
Благодаря обновленной линейке продуктов кэш-менеджмента корпорации смогут эффективнее управлять денежными потоками внутри группы компаний с учетом специфики холдинга, его структуры, бизнес-целей и финансовой политики.
Для более эффективного распределения ликвидности между счетами группы в режиме онлайн есть несколько видов пулинга, в том числе с овердрафтом или использованием договоров займа. Контроль исполнения бюджета, акцепт и мониторинг, контроль дневного лимита – инструменты, которые позволят эффективнее управлять расходованием средств внутри холдинга благодаря заранее установленным правилам исполнения платежей на местах. Эти решения особенно актуальны для компаний с развитой сетью филиалов и широкой географией присутствия. Для повышения скорости регулярных расчетов и снижения риска ошибок компании могут использовать реестровые технологии и длительные поручения. А в целях снижения дебиторской задолженности корпорациям выгодно использовать платежные требования.
– Мы предлагаем холдингам систему взаимосвязанных продуктов, которую можно интегрировать в операционную деятельность любой группы компаний. Автоматизация управления платежами корпораций в системе дистанционного банковского обслуживания полностью реализована банком «Открытие» и не требует вложений со стороны наших клиентов. Компания за пару дней получает готовое решение: высокотехнологичный сервис для оптимизации денежных потоков без многомиллионных инвестиций в собственные разработки, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
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