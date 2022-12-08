Расследования 08.12.2022 13:50
0
08.12.2022 13:50
Волгоградский областной суд рассмотрит резонансное уголовное дело о гибели двоих малолетних детей в Дзержинском районе Волгограда. ЧП произошло в июне 2022 года во дворе многоквартирного дома № 140 по улице Исторической.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в смерти несовершеннолетних обвиняется их мать, которая выбросила детей с 16-го этажа, а потом выпрыгнула сама. Все трое скончались.
– Близкие родственники обвиняемой возражали против прекращения уголовного дела в связи с ее смертью, законодательство в этом случае требует судебного порядка рассмотрения уголовного дела, – пояснили в надзорном ведомстве.
Через представителя обвиняемой, которым является ее родной брат, следственными органами ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).
По данным «Высоты 102», доброе имя женщины пытается восстановить через суд ее родной брат. По мнению родственника, его сестру довели до такого состояния и она не осознавала, что делает. Родственники женщины выступают за то, чтобы именно суд дал оценку виновности или невиновности женщины. В случае, если бы уголовное дело закрыли по нереабилитирующим основаниям, в связи со смертью обвиняемой, то тогда она считалась бы виновной в совершении убийства.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и передало уголовное дело для рассмотрения в Волгоградский областной суд.
Напомним, что трагедия произошла вечером 29 июня этого года. В полицию поступило сообщение об обнаруженных возле дома № 140 по улице Исторической трупах 32-летней женщины и двух малолетних детей. На место происшествия лично выезжал руководитель регионального СК Василий Семенов. Было возбуждено уголовное дело.
Тогда высказывались версии, что мать задушила девочек в подъезде, а после выбросила с общего межэтажного балкона уже мертвых малышей.
Подробности по теме:
Убийцы три дня заметали следы под Волгоградом, но полицейские нашли труп08.12.2022 12:36
Расследования 08.12.2022 12:36
В Сети появилась информация о смерти Виталия Васильева, убившего студента в Волгограде07.12.2022 19:12
Расследования 07.12.2022 19:12
«Да хоть руки бы у тебя не было»: житель Волгоградской области с бронью добился в суде отсрочки от мобилизации07.12.2022 14:37
Расследования 07.12.2022 14:37
СК возбудил дело по факту гибели сотрудника Росреестра в Волгограде07.12.2022 11:41
Расследования 07.12.2022 11:41
Душил и требовал денег: под Волгоградом осужден рецидивист за нападение на пенсионерку06.12.2022 20:55
Расследования 06.12.2022 20:55
«Где советская власть?»: волгоградцы с 2 декабря сидят без отопления под дождем из кипятка06.12.2022 11:34
Расследования 06.12.2022 11:34
«Сказали купить ей клетку и кормить»: под Волгоградом укушенную летучей мышью женщину сделали хозяйкой обидчицы06.12.2022 10:20
Расследования 06.12.2022 10:20
На зимней рыбалке в Волгоградской области пропал 77-летний пенсионер06.12.2022 09:51
Расследования 06.12.2022 09:51
В Волгограде жителей Советского района согреют, переключив дома на другую котельную06.12.2022 09:37
Расследования 06.12.2022 09:37
«Удар все-таки был»: напавший на волгоградку сотрудник МЧС хотел ввести силовиков в заблуждение05.12.2022 19:25
Расследования 05.12.2022 19:25
В Волгограде троих крышевателей похоронного бизнеса осудили на 21 год05.12.2022 17:56
Расследования 05.12.2022 17:56
Мэрия объявила об отказе от массовых гуляний в Волгограде на Новый год05.12.2022 16:41
Расследования 05.12.2022 16:41
Сообщника телефонных мошенников задержан в Краснодарском крае за обман 91-летней волгоградки03.12.2022 10:28
Расследования 03.12.2022 10:28
В Волжском молодой мужчина пытался зарезать в ванной 41-летнюю любовницу02.12.2022 15:23
Расследования 02.12.2022 15:23
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве автомобиля в Волгограде02.12.2022 14:34
Расследования 02.12.2022 14:34