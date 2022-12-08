Расследования

Родные надеются снять клеймо убийцы с женщины, выбросившей в Волгограде с балкона детей

Расследования 08.12.2022 13:50
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08.12.2022 13:50



Волгоградский областной суд рассмотрит резонансное уголовное дело о гибели двоих малолетних детей в Дзержинском районе Волгограда. ЧП произошло в июне 2022 года во дворе многоквартирного дома № 140 по улице Исторической.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в смерти несовершеннолетних обвиняется их мать, которая выбросила детей с 16-го этажа, а потом выпрыгнула сама. Все трое скончались.
– Близкие родственники обвиняемой возражали против прекращения уголовного дела в связи с ее смертью, законодательство в этом случае требует судебного порядка рассмотрения уголовного дела, – пояснили в надзорном ведомстве.
Через представителя обвиняемой, которым является ее родной брат, следственными органами ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).


По данным «Высоты 102», доброе имя женщины пытается восстановить через суд ее родной брат. По мнению родственника, его сестру довели до такого состояния и она не осознавала, что делает. Родственники женщины выступают за то, чтобы именно суд дал оценку виновности или невиновности женщины. В случае, если бы уголовное дело закрыли по нереабилитирующим основаниям, в связи со смертью обвиняемой, то тогда она считалась бы виновной в совершении убийства.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и передало уголовное дело для рассмотрения в Волгоградский областной суд.

Напомним, что трагедия произошла вечером 29 июня этого года. В полицию поступило сообщение об обнаруженных возле дома № 140 по улице Исторической трупах 32-летней женщины и двух малолетних детей. На место происшествия лично выезжал руководитель регионального СК Василий Семенов. Было возбуждено уголовное дело.
Тогда высказывались версии, что мать задушила девочек в подъезде, а после выбросила с общего межэтажного балкона уже мертвых малышей. 
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