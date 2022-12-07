Экономика

В Поволжье вырос оборот торгового эквайринга от Сбербанка

Экономика 07.12.2022 15:01
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07.12.2022 15:01


Торговый эквайринг от Сбера активно развивается и набирает популярность среди клиентов банка. За 10 месяцев 2022 года общий объем транзакций увеличился почти на 15% и достиг 681 млрд рублей. 
Данная технология пользуется высоким спросом у предпринимателей – на 1 ноября 2022 года количество терминалов оплаты в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях увеличилось на 9% и превысило 153 тысячи аппаратов. Всего в Поволжье почти 58 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей пользуются торговымэквайрингом Сбера. 
Среди лидеров по использованию торговогоэквайринга от Сбербанка выделяются сферы торговли продуктами (35,6%), товарами здоровья (13,5%), а также электроники и товарами для дома (11,7%)

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы создавать для своих клиентов комфортные условия, которые будут повышать их лояльность и желание продолжать пользоваться услугами компании. Современные технологии способствуют выстраиванию дружеских отношений между бизнесом и клиентом. Одна из таких технологий – торговый эквайринг, который позволяет эффективно проводить безналичную оплату. Это удобный механизм, который уже не один год пользуется высокой популярностью у предпринимателей. При этом появляются новые технологии оплаты, такие как «SberPay оплата по QR», благодаря которой можно оплачивать товары или услуги, отсканировав графический год. Преимущество данного метода в том, что им можно пользоваться со смартфонов как на операционной системе Android, так и iOS».

Напомним, что Сбер уменьшил комиссию по эквайрингу для новых и действующих корпоративных клиентов, которые еще не пользовались эквайрингом. 

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