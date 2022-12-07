Телеком

Tele2 отметит талантливых студентов ВолгГТУ стипендией

Телеком 07.12.2022 14:47
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07.12.2022 14:47


Оператор объявляет о старте мотивационной программы для студентов и молодых ученых Волгоградского государственного технического университета. Авторы трех лучших проектов, направленных на развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе, которые выберет жюри, разделят общий стипендиальный фонд в размере 200 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать с 7 по 31 декабря 2022 года.
Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать проекты по совершенствованию сферы цифрового образования в регионе, а также выступить в роли специалистов по созданию полезных digital-сервисов. Принять участие в конкурсе могут студенты очной формы обучения по всем направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Для подготовки проектов будет предложено на выбор три темы: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего», «Новые применения телекома». Подать заявку на участие можно с 7 по 31 декабря 2022 года.
В зимний период кураторы проекта, представители Tele2 и Волгоградского государственного технического университета, помогут студентам с проработкой кейсов. А в апреле следующего года экспертная комиссия определит стипендиатов, среди которых будет распределен денежный фонд в размере 200 000 рублей. Автор лучшего проекта получит 100 000 рублей, второе место будет поддержано стипендией в размере 60 000 рублей, еще один проект получит 40 000 рублей.
Tele2 запускает стипендиальную программу в Волгоградском государственном техническом университете в рамках соглашения о сотрудничестве. Компания старается поддерживать учебную, проектную и научно-исследовательскую деятельность студентов ВолгГТУ, а также развивать их интерес к телеком-сфере.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
Для Tele2 сотрудничество с университетом является важным социальным вектором, и мы уделяем большое внимание подобным проектам. Приоритет компании в программе – повышение качества образования, развитие научно-исследовательской базы и поддержка талантливой молодежи в регионе. На всех этапах конкурса специалисты Tele2 и вуза будут курировать участников и давать оценку разработанным командным проектам. Кроме того, мы планируем курс воркшопов и мастер-классов, которые будут полезны для студентов с прикладной точки зрения.
Александр Навроцкий, ректор Волгоградского государственного технического университета:
Для нас важно применение современных подходов в обучении, и мы стремимся привлекать студентов к интересным и полезным проектам, помогающим раскрыть их потенциал. Данный конкурс проводится в рамках подписанного нами соглашения и дает возможность студентам нашего университета проявить и реализовать свои компетенции в конкретных прикладных проектах. Ребята смогут не только проявить навыки проектной, командной работы, но также углубить знания в области мобильных технологий и цифровых сервисов. Это однозначно интересный опыт и для преподавателей- наставников, и для талантливой молодежи, есть образовательная составляющая, дух соревнования, мотивация для студентов, и прикладной аспект. 

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